Где написал самые известные картины и что сказал перед смертью? Интересные факты о Ван Гоге

30 марта 1853 года в семье нидерландского пастора родился сын. Через пару десятков лет он станет талантливым художником-импрессионистом, картины которого будут изучать в школах и университетах спустя несколько веков. Речь о Винсенте Ван Гоге. Мы подготовили несколько интересных фактов о художнике, которые могут вас удивить. Назвали в честь умершего первенца

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

Винсент Ван Гог родился вторым из семи братьев и сестер. Первенца родители тоже назвали Винсентом, но он умер почти сразу после рождения. Второго ребенка супруги решили назвать точно так же. Винсент стал старшим. Сменил много профессий

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

До того как начать писать картины, Ван Гог успел поработать учителем, продавцом, клерком в книжном магазине и миссионером. Он долгое время проповедовал и хотел пойти по стопам отца, который был пастором. Во время жизни в бельгийском поселке он спускался в шахты, чтобы проповедовать там шахтерам. Самый близкий человек – младший брат

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

Винсент Ван Гог ни с кем не был так близок, как со своим младшим братом Тео. Он был единственным человеком, которому художник полностью доверял. Известно, что Ван Гог был влюблен в свою кузину Кее Вос-Стрикер. Художник долго за ней ухаживал, хотя женщина не отвечала взаимностью. Вся семья настроилась против Ван Гога, и только брат Тео поддержал его в такой ситуации. Почему художник отрезал себе мочку?

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

Однажды француз Поль Гоген приехал к Ван Гогу, чтобы обсудить вопросы касательно создания мастерской живописи. Художники не нашли компромисса, и после сильной ссоры Ван Гог взял бритву и бросился на Гогена. Тот уехал из города, а Винсент Ван Гог в порыве раскаяния этой же ночью отрезал себе мочку уха. Жители города были взволнованы состоянием художника, и его положили в лечебницу для душевнобольных. «Ирисы» и «Звездная ночь» написаны в психлечебнице

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

Несмотря на то, что Ван Гог долго находился в парижской психлечебнице, этот период стал самым продуктивным для художника. Именно в этом учреждении он написал свои знаменитые «Ирисы» и «Звездную ночь». Мог создать картину за два часа

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

У Ван Гога не было художественного образования. За 10 лет творчества он прошел путь от начинающего до профессионального живописца. В последние годы он мог максимально быстро написать картину. Сам импрессионист говорил: «Я работал годами, чтобы за два часа сделать что-то стоящее». Ван Гог умер от выстрела, когда отгонял птиц

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

Художник умер, прожив недолгие 37 лет. Многие считают, что Ван Гог покончил жизнь самоубийством, некоторые думают, что это было покушение. Известно, что он получил огнестрельное ранение из пистолета, которым отгонял птиц. Пуля попала чуть ниже груди, поэтому художник скончался от потери крови. Последние слова Ван Гога

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

Смерть Ван Гога была небыстрой – мужчина истекал кровью почти 30 часов. Последними словами великого импрессиониста была фраза «печаль будет длиться вечно». На его похоронах был брат Тео и несколько друзей. После смерти Тео решил организовать выставку работ Ван Гога, но заболел нервным расстройством и через полгода умер. Он продал всего одну картину

Фото: instagram.com/vangoghmuseum