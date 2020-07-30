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Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне

30 июля 2020 12:35
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Новости Франции. Искусствовед случайно разгадал тайну полотна Ван Гога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-1

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-3

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-5

По мнению критиков, «Корни деревьев» – последняя картина художника, которую он написал в день своей смерти.   

Разбирая архив, мужчина наткнулся на открытку с изображением окрестностей французской деревни Овер-сюр-Уаз. В сплетении стволов деревьев и корней он узнал работу голландского постимпрессиониста.   

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-8

На этой неделе состоялась инаугурация места, запечатленного художником. На церемонии присутствовал правнук брата Ван Гога.  

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-11

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-13

Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне-15

По мнению специалистов, благодаря этому открытию последние дни великого творца приобретают не только смысловую, но и географическую завершенность, ведь неподалеку покоятся останки художника.   

# Шедевры мирового искусства # Ван Гог # Фотофакт

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