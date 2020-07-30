Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне

Новости Франции. Искусствовед случайно разгадал тайну полотна Ван Гога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению критиков, «Корни деревьев» – последняя картина художника, которую он написал в день своей смерти.

Разбирая архив, мужчина наткнулся на открытку с изображением окрестностей французской деревни Овер-сюр-Уаз. В сплетении стволов деревьев и корней он узнал работу голландского постимпрессиониста.