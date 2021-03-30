Как бороться с нерешительностью? Рассказывает психолог

Сомнения – тот самый непроходимый булыжник на пути принятия разных решений. И корни его уходят глубоко в детство.
Сомнения – тот самый непроходимый булыжник на пути принятия разных решений. И корни его уходят глубоко в детство.
Наталья Евтихова, психолог:
Если брать детство, то в психологии есть такое понятие «базовое доверие к жизни» либо «базовое недоверие к жизни», оно формируется на самом деле от нуля до года. Представьте, что такая функция, как доверять миру, т. е. легко делать выбор, не сомневаться либо сомневаться в разумной части, либо все время не доверять, сомневаться, видеть какую-то тревогу и вот эта особенность называется «базовое недоверие к жизни». Вот эта старая традиция воспитания: поорет – ничего страшного либо целее будет, но ребенок в это время мир на него не откликается и формируется базовое недоверие.
Добавим к базовому недоверию грамм горького жизненного опыта и уже этот коктейль из скепсиса «не приговорить» без помощи друга. Так патологическая нерешительность приобретает серьезные масштабы.
Наталья Евтихова:
Говорят, в бизнесе самые успешные – это психопаты. Почему? Потому что психопат не испытывает сомнений, он видит и идет, на самом деле там будет много успеха, потому что много авантюр и много риска. А человек, который сомневается, потеряет много шансов, много возможностей, которые всем предоставляются, и потом может об этом жалеть, но упущено время.
Ставить все под сомнение, не поверите – выгодная позиция. Получил совет – снял с себя ответственность. И уже в собственных неудачах можно винить несправедливую жизнь.
Наталья Евтихова:
Вторая сторона выбора – это ответственность, потому что на самом деле не бывает выбора правильного или неправильного, есть просто выбор. И он имеет всегда свои последствия как позитивные, так и негативные. И вот человек, который с высокой степенью ответственности, не имеет вторичной выгоды, он будет обдумывать, потому что за любое решение, за любой его результат, он берет на себя смелость отвечать сам. И тот, кто не хочет брать ответственность, то, конечно, ему страшно принимать, потому что кто-то должен ответить.
Возникающие колебания могут выступать и в качестве страховки. Но, даже разбившись о неудачу, важно оценить то, что уцелело.
Наталья Евтихова:
Полное отсутствие сомнений – это тоже нездоровая полностью позиция, потому что сомнение нам дает фундамент про нашу безопасность и про наше чувство, где нам хорошо. И еще по вопросу выбора работы клиентки, когда тоже сомневается, выйти замуж и развестись гораздо тяжелее, чем выйти на какую-то работу и с нее уйти, и тогда перемещая фокус на выйти замуж и развестись или не развестись, – намного более грандиозное событие и с выбором работы становится легче.
Под тень сомнений не попадают уверенные в себе личности, четко понимающие себя, свои потребности и желания. Учиться принимать решения необходимо с пеленок.
Наталья Евтихова:
Деток можно обманывать, называется иллюзия выбора. Например, ты будешь кушать сейчас или через полчаса, ты будешь делать уроки сейчас или через час. Ребенок обязан сделать выбор, мы же понимаем, что нам важно, чтобы уроки сделал, называется иллюзия выбора. Он легко тренируется в этом, а когда мама тревожная, четко «как я сказала, так и будет», нет этого навыка, он теряется. Либо когда ребенок принимает решение, потом его сильно ругают, это было ошибкой, прямо создают такую трагедию вокруг этого, что у него прямо большой страх.