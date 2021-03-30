Как бороться с нерешительностью? Рассказывает психолог

Сомнения – тот самый непроходимый булыжник на пути принятия разных решений. И корни его уходят глубоко в детство.

Наталья Евтихова, психолог:

Если брать детство, то в психологии есть такое понятие «базовое доверие к жизни» либо «базовое недоверие к жизни», оно формируется на самом деле от нуля до года. Представьте, что такая функция, как доверять миру, т. е. легко делать выбор, не сомневаться либо сомневаться в разумной части, либо все время не доверять, сомневаться, видеть какую-то тревогу и вот эта особенность называется «базовое недоверие к жизни». Вот эта старая традиция воспитания: поорет – ничего страшного либо целее будет, но ребенок в это время мир на него не откликается и формируется базовое недоверие.

Добавим к базовому недоверию грамм горького жизненного опыта и уже этот коктейль из скепсиса «не приговорить» без помощи друга. Так патологическая нерешительность приобретает серьезные масштабы. Наталья Евтихова:

Говорят, в бизнесе самые успешные – это психопаты. Почему? Потому что психопат не испытывает сомнений, он видит и идет, на самом деле там будет много успеха, потому что много авантюр и много риска. А человек, который сомневается, потеряет много шансов, много возможностей, которые всем предоставляются, и потом может об этом жалеть, но упущено время.

Ставить все под сомнение, не поверите – выгодная позиция. Получил совет – снял с себя ответственность. И уже в собственных неудачах можно винить несправедливую жизнь. Наталья Евтихова:

Вторая сторона выбора – это ответственность, потому что на самом деле не бывает выбора правильного или неправильного, есть просто выбор. И он имеет всегда свои последствия как позитивные, так и негативные. И вот человек, который с высокой степенью ответственности, не имеет вторичной выгоды, он будет обдумывать, потому что за любое решение, за любой его результат, он берет на себя смелость отвечать сам. И тот, кто не хочет брать ответственность, то, конечно, ему страшно принимать, потому что кто-то должен ответить.

Возникающие колебания могут выступать и в качестве страховки. Но, даже разбившись о неудачу, важно оценить то, что уцелело. Наталья Евтихова:

Полное отсутствие сомнений – это тоже нездоровая полностью позиция, потому что сомнение нам дает фундамент про нашу безопасность и про наше чувство, где нам хорошо. И еще по вопросу выбора работы клиентки, когда тоже сомневается, выйти замуж и развестись гораздо тяжелее, чем выйти на какую-то работу и с нее уйти, и тогда перемещая фокус на выйти замуж и развестись или не развестись, – намного более грандиозное событие и с выбором работы становится легче.