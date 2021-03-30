Последний раз она ест в три часа дня. Лариса Долина раскрыла секрет своей диеты

Российская певица Лариса Долина, которая заметно похудела, рассказала, что ей можно есть во время диеты, а что нельзя, сообщили на НТВ.
Так в чем же секрет питания артистки?
Российская певица Лариса Долина, которая заметно похудела, рассказала, что ей можно есть во время диеты, а что нельзя, сообщили на НТВ.
Так в чем же секрет питания артистки?
Фото: instagram.com/ larisa_dolina_
Врач Ларисы Долиной составил список продуктов. В нем обозначено, что артистке можно есть, а что категорически нельзя. Некоторые запреты показались очень странными гостям программы. Например, Долиной нельзя есть брокколи, морковь и лук. В списке запрещенных продуктов также есть яйца, молочные, кисломолочные продукты, торты, хлеб и икра.
Фото: скриншот из YouTube-канала НТВ
А вот что певице можно употреблять в пищу. В «зеленом» списке свекла, курица и свинина, а также огурцы, помидоры и красный перец. Врач запретил Долиной пить шампанское, а вот бокал вина – наоборот. Причем его можно пить даже после 15 часов – это время последнего приема пищи артистки.
Фото: instagram.com/ larisa_dolina_
Участников программы удивил запрет на брокколи и морковь, но Долина сама не знает, почему эти продукты запрещены, ведь врач не объяснил свои запреты. Кстати, ест она всего два раза в день.
Фото: instagram.com/ larisa_dolina_
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась, что тоже хотела бы похудеть, но не смогла бы соблюдать такие жесткие рамки, ведь на ночь она с удовольствием может съесть тарелку пельменей с маслом. А вот Николай Басков признался, что не любит пельмени и похожие продукты, где есть мясо с тестом, например, хинкали.
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