Последний раз она ест в три часа дня. Лариса Долина раскрыла секрет своей диеты

Российская певица Лариса Долина, которая заметно похудела, рассказала, что ей можно есть во время диеты, а что нельзя, сообщили на НТВ. Так в чем же секрет питания артистки?

Фото: instagram.com/ larisa_dolina_

Врач Ларисы Долиной составил список продуктов. В нем обозначено, что артистке можно есть, а что категорически нельзя. Некоторые запреты показались очень странными гостям программы. Например, Долиной нельзя есть брокколи, морковь и лук. В списке запрещенных продуктов также есть яйца, молочные, кисломолочные продукты, торты, хлеб и икра.

Фото: скриншот из YouTube-канала НТВ

А вот что певице можно употреблять в пищу. В «зеленом» списке свекла, курица и свинина, а также огурцы, помидоры и красный перец. Врач запретил Долиной пить шампанское, а вот бокал вина – наоборот. Причем его можно пить даже после 15 часов – это время последнего приема пищи артистки.

Фото: instagram.com/ larisa_dolina_

Участников программы удивил запрет на брокколи и морковь, но Долина сама не знает, почему эти продукты запрещены, ведь врач не объяснил свои запреты. Кстати, ест она всего два раза в день.

Фото: instagram.com/ larisa_dolina_