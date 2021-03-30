Вы удивитесь, сколько грязи внутри. Как правильно пылесосить ковёр?

Думаете, что ваш ковер стал идеально чистым после того, как вы его просто пропылесосили? Оказывается, этого недостаточно. Посмотрите, как правильно почистить ковер, чтобы убрать из него всю грязь.
Думаете, что ваш ковер стал идеально чистым после того, как вы его просто пропылесосили? Оказывается, этого недостаточно. Посмотрите, как правильно почистить ковер, чтобы убрать из него всю грязь.
Фото: tiktok.com/ @ cleanqueen_7
Блогерша cleanqueen_7 опубликовала видео в своем аккаунте в Tik Tok. Девушка записывает полезные советы по уборке. В одном из роликов она почистила ковер. Как же правильно это делать?
Фото: tiktok.com/ @ cleanqueen_7
Все привыкли пользоваться лишь одной широкой насадкой на пылесос. Но ведь в комплекте есть несколько насадок, предназначенных для уборок разного типа. Широкая насадка – для классической, специальной щеткой можно чистить занавески, а для ковров предназначена узкая насадка. С ее помощью можно убрать мусор, который накапливается глубоко в ворсе.
Фото: tiktok.com/ @ cleanqueen_7
Если в пылесосе есть функция влажной уборки, то можно добавить в воду чистящие средства, чтобы результат был еще лучше. Только посмотрите, сколько грязи было в этом ковре!
Фото: tiktok.com/ @ cleanqueen_7
Пользователи явно не ожидали такого результата.
«Я бы сбросила это в туалет или в раковину».
Еще одно место, которое мы редко чистим – это матрас, а делать это нужно раз в несколько месяцев. Как это сделать – читайте здесь.