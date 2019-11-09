Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит

Это – Дуга Струве. Самый большой в истории геодезический инструмент. Проще говоря, это меридиан, выложенный из отдельных пунктов, на территории 10 стран.

Очень необычный памятник есть в Беларуси, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» . Нестандартно уже, что он не стоит, а нашу территорию пересекает.

Андрей Анашенков, главный инженер РУП «Белаэрокосмогеодезия»:

Это – самый большой памятник на земле. 2.800 километров примерно протяжённостью. Процент сохранности центров на территории Беларуси достаточно высокий: из 31 пункта –19 сохранных. Причём большая часть из них – это оригинальные центры, заложенные в начале 1800-ых годов.

Дуга Струве наряду с Великой Китайской стеной внесена в мировую «сокровищницу» ЮНЕСКО. Наша страна лидирует по количеству пунктов, включённых в список всемирного наследия – их пять.