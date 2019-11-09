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Когда что-то пошло не так. Подземный гараж серьёзно повредил автомобиль

09 ноября 2019 14:20
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Давайте вспомним основы. Сейчас на Земле проживает почти 7 миллиардов 750 миллионов человек.  И всем этим людям нужно как-то помещаться на планете. С этой целью начали возводиться многоэтажные дома, которые чем-то напоминают муравейники. 

Многие вещи стараются сделать компактнее. Например, стоянки для автомобилей. Есть многоэтажные стоянки, есть общие подземные и есть индивидуальные подземные. В принципе, это довольно удобно. 

Однако пользователь Reddit наглядно показал, что иногда всё может пойти немного не так, как задумано. Например, можно поставить автомобиль на подземный гараж. И при подъёме машины, находящейся в гараже, внезапно случается беда. 

Когда что-то пошло не так. Подземный гараж серьёзно повредил автомобиль-1

Фото: reddit.com/user/proudlom 

Пользователи ресурса посочувствовали владельцу машины и предположили, что из-за дождя могло случиться короткое замыкание, что и вызвало подъём гаража. 

Непредвиденные ситуации не редкость в нашей жизни. Несколько месяцев назад женщина заказала корзину для белья через интернет. 

Доставленная покупка неприятно удивила покупательницу – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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