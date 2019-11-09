Когда что-то пошло не так. Подземный гараж серьёзно повредил автомобиль

Давайте вспомним основы. Сейчас на Земле проживает почти 7 миллиардов 750 миллионов человек. И всем этим людям нужно как-то помещаться на планете. С этой целью начали возводиться многоэтажные дома, которые чем-то напоминают муравейники.

Многие вещи стараются сделать компактнее. Например, стоянки для автомобилей. Есть многоэтажные стоянки, есть общие подземные и есть индивидуальные подземные. В принципе, это довольно удобно.

Однако пользователь Reddit наглядно показал, что иногда всё может пойти немного не так, как задумано. Например, можно поставить автомобиль на подземный гараж. И при подъёме машины, находящейся в гараже, внезапно случается беда.