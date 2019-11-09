Выглядят волшебно, правда? Одиннадцать фотографий женщин, которые скоро станут мамами

Позвольте нам попытаться притвориться экстрасенсами. Да, будущее, что-то можно увидеть. Примерно через девять месяцев будет небольшой подъём рождаемости в тех странах, где сейчас четыре выходных.

Поверили? А фокус в том, что нет никакой магии, простая статистика. Люди чаще заводят детей по каким-то праздникам. Лидируют 23 февраля и 8 марта. Но Новый год, Рождество, а также дни рождения тоже пользуются популярностью. Не верите? А вспомните день, когда вы родились, затем отмотайте время на 9 месяцев и подумайте: был ли там рядом какой-то праздник у ваших родителей?

К чему мы всё это? Мы просто захотели напомнить вам, как выглядят беременные женщины. Сейчас мы не будем рассказывать истории о том, сколько весёлого и не очень случается с беременными женщинами и окружающими их людьми. Просто подборка красивых фотографий.

Кстати, по словам Капитана Очевидности, беременные женщины потом становятся мамами. А у нас как раз есть коллекция фотографий красивых мам, которым уже за 40 лет.