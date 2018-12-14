Григорий Распутин. Кто и зачем сотворил из него монстра?

Везде и во все времена при царях и королях были шуты, любовники, целители, пророки. Одни из них бесславно исчезли из истории, другие оставили в ней свой след. К последним справедливо будет отнести Григория Распутина, со дня расправы над которым 30 декабря исполняется 102 года. Об этой незаурядной личности историки много чего написали. На основе их изысканий писатели насочиняли книги, киношники наснимали фильмы. Вы с кое-какими из этих творений, конечно же, знакомы. Причем, большинство произведений показывает нам Распутина негодяем, окончательно разложившим и без того безнравственный облик русского престола и загнивающую империю. А такую ли пагубную роль он сыграл в судьбе России, как приписывают ему взращенные на идеях коммунизма исследователи, давайте попробуем вместе разобраться.

При дворе простой сельский мужик из Тобольской губернии впервые появился в 1905 году. Ему было за 35, а котомкой за плечами висели бедное и безграмотное детство, религиозность, паломничества по святым местам. К этому добавим приставший к нему имидж «божьего человека» и прорицателя. Благодаря этим качествам и состоялось знакомство Распутина с императором Николаем II. Время в России было лихое. Политические волнения, забастовки вогнали царя в состояние растерянности, и он нуждался в разговорах о грядущем. «Божий человек» пришелся кстати. Кроме того, новый знакомый вселил надежду в исцеление царевича Алексея – больного гемофилией, что расположило к нему страдающую от переживаний императрицу. Так и занял свое место в семье Григорий Распутин. Говорить о том, что он хитростью проник во дворец ради достижения каких-то своих корыстных целей, нельзя: через забор он туда не лез.

В его миссии при дворе, если разобраться, ничего такого, за что можно было бы его осуждать, не наблюдалось. Император вечерами говорил с ним «за жизнь», не обходя политику и положение дел в стране. Распутин позже предостерегал Николая II от участия России в Первой мировой войне. Он убеждал, что война не сулит государству ничего хорошего, только разруху, возмущение народа и революционные потрясения. То была точка зрения даже не мудрого политика или дипломата, а простого неграмотного сибирского крестьянина. А простым людям войны никогда не были нужны. Разве позиция Распутина – основание показывать его мошенником и шарлатаном, который своим влиянием на царя угробил Россию?

А что он делал плохого, ухаживая за больным мальчиком – наследником престола?! Гемофилия в то время была неизлечимой опасной болезнью. Традиционная медицина была бессильна, и любая мелкая травма могла привести к смерти. Распутин смотрел за Алексеем, как за родным сыном, не раз ему удавалось его спасать, останавливая внезапные кровотечения. Болезнь не убила ребенка. Мальчика расстреляли те, кому был ненавистен царский режим с его Николашкой, Распутиным, юным царевичем. Те, кто потом и напишет по-своему летопись революции.

Распутин в трудах мемуаристов должен напоминать нам человека, занесенного шальными ветрами на Олимп и от восторга потерявшего тормоза.

Будто он напивался до одури, дрался с городовыми, устраивал оргии с фрейлинами и уличными девками. Тому якобы есть документальные подтверждения из жандармских архивов. Нет только реальных очевидцев или участников тех шалостей. Большинство так называемых «свидетелей» виделись с Распутиным издали или в своих воспоминаниях опирались на слухи. Неординарные исторические личности и таинственность вокруг них всегда дают широкий простор для полета мыслей. Но напрочь исключать скандальные эпизоды в поведении «друга царя» мы тоже не станем. Россия тогда пила безбожно, и вполне можно допустить, что «неотесанный мужик» в нем мог иногда побеждать «божьего человека». Но и это (если и было) – не то, что могло бы угрожать российским устоям. Директор департамента полиции Петербурга генерал Павел Курлов в своей книге «Гибель императорской России» не давал Распутину, о котором отлично был осведомлен, никаких отрицательных характеристик. Генерал утверждает, что многое из того, что о нем говорили, было сплетнями и небылицами. Напротив, он пишет, что «поражался его (Распутина) прирожденным умом и практическим пониманием текущих вопросов даже государственного характера».

У Распутина при жизни хватало недругов из высшего света. Да и после убийства тоже. Их бесила его близость к царю, он мешал их планам, в том числе военным. И когда им не удавалось его физически убрать, они пытались рисовать его исчадием ада, приписывая все грехи и пороки. И новая власть не была лояльной к Григорию Распутину, хотя мертвым он не мог ей ничем угрожать. Но его образ был нужен большевикам в политических целях. Смотрите, на каких монстрах держалось проклятое самодержавие, – вещали с трибун идеологи революции. – Правильно, что мы этот мир разрушили.

В оценках личности Распутина с тех пор почти ничего не изменилось. Время и некоторые события оценили по-другому, но его самого это не коснулось: все-таки выгодный персонаж для творчества и обличения прошлого.

Ваш В.Д.