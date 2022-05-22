Невеста не дождалась жениха на свадьбе и решила выйти за другого. Вот как это произошло

Говорят, что любовь длится три года. Но этот случай показал, что такое чувство не выдержит и неудачную свадебную церемонию.

Как рассказало издание India.com, юноша приехал со своими родственниками в деревню невесты, где и должна была пройти свадебная церемония. Но за день до торжества парень решил отметить свою предстоящую женитьбу. Его затею поддержали и другие.