Невеста не дождалась жениха на свадьбе и решила выйти за другого. Вот как это произошло
Говорят, что любовь длится три года. Но этот случай показал, что такое чувство не выдержит и неудачную свадебную церемонию.
Как рассказало издание India.com, юноша приехал со своими родственниками в деревню невесты, где и должна была пройти свадебная церемония. Но за день до торжества парень решил отметить свою предстоящую женитьбу. Его затею поддержали и другие.
Всё бы могло закончиться хорошо, но жених потерял счёт времени, поэтому его гуляния кончились на несколько часов позже самой регистрации. Невеста же не выдержала такого позора, прождав его долгое время у здания, где должна была пройти церемония.
Когда же родственники жениха приехали на место, то узнали, что девушка уже решили выйти замуж за другого. Родители невесты рассказали, что во время длительного ожидания их дочь нашла уже другого спутника жизни.
Такой конфликт дошёл до суда. Однако всё обошлось. Обе стороны написали письменное соглашение, в котором говорилось, что молодые люди больше никогда не будут вместе и не держат обид друг на друга.
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