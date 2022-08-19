Почему до 19 августа можно есть только огурцы? Самые интересные традиции Яблочного Спаса

Яблочный Спас, или по-церковному Преображение Господне, всегда отмечается 19 августа. Считается, что после Спаса природа берёт курс на осень и ночи постепенно становятся холоднее. С этим православным праздником связано много примет и традиций. Рассказываем самые интересные.

Кстати, в народе Яблочный Спас называют «лакомкой», потому что к этому времени в садах наступает изобилие, а яблоки наливаются соком.

Конечно же, самое главное правило – освящать яблоки в церкви, а также угощать плодами близких. В этот день готовят всевозможные блюда из яблок – пекут пироги, блины, делают варенье.

У наших предков было поверье: «Какой второй Спас, такой и январь». Считалось, что если на Яблочный спас будет дождь, то и вся осень пройдёт так. Если день выдался сухим, то и осень будет без осадков. А в случае, если небо ясное, без облаков, то будет суровая, морозная зима.

Также, по легенде, если откусить первый кусочек от освящённого яблока и загадать желание, то оно обязательно сбудется. При этом нужно сказать: «Что надумано – сбудется, что сбудется – не минуется».