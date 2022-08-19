Почему до 19 августа можно есть только огурцы? Самые интересные традиции Яблочного Спаса
Яблочный Спас, или по-церковному Преображение Господне, всегда отмечается 19 августа. Считается, что после Спаса природа берёт курс на осень и ночи постепенно становятся холоднее. С этим православным праздником связано много примет и традиций. Рассказываем самые интересные.
Конечно же, самое главное правило – освящать яблоки в церкви, а также угощать плодами близких. В этот день готовят всевозможные блюда из яблок – пекут пироги, блины, делают варенье.
Кстати, в народе Яблочный Спас называют «лакомкой», потому что к этому времени в садах наступает изобилие, а яблоки наливаются соком.
У наших предков было поверье: «Какой второй Спас, такой и январь». Считалось, что если на Яблочный спас будет дождь, то и вся осень пройдёт так. Если день выдался сухим, то и осень будет без осадков. А в случае, если небо ясное, без облаков, то будет суровая, морозная зима.
Также, по легенде, если откусить первый кусочек от освящённого яблока и загадать желание, то оно обязательно сбудется. При этом нужно сказать: «Что надумано – сбудется, что сбудется – не минуется».
А ещё на освящённых яблоках можно гадать. Если первый плод попадется кислым, то человека ожидают трудности, если же сладким – счастье и удача.
Забавная примета – если в Спас на руку села муха, то человека будет преследовать фортуна.
А что же нельзя делать в этот праздник? Во-первых, не рекомендуется заниматься домашней работой. В праздник Спаса нельзя убивать насекомых – мух, комаров, мошек и других жучков. Это считается плохой приметой и может принести несчастье. А еще славяне с древности не ели до Спаса никаких плодов, кроме огурцов. Остальные – после посещения церкви.
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