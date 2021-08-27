Прямой эфир

А вы сможете решить эти задачи? 10 головоломок, которые заставят задуматься каждого

27 августа 2021 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На протяжении всей жизни человек стремится поддерживать себя в тонусе. Однако это относится не только к физическому состоянию, но и к умственному. О первом факторе помнят многие, а вот о втором частенько забывают. Поэтому мы подготовили для вас 10 головоломок, которые помогут наверстать упущенное.

1. Жаба = 3, собака = 3, корова = 2, а рыба = 0. Чему равняется кот?

2. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и ничего себе не повредить?

3. Едет охотник в автобусе и видит бегущего зайца. Мужчина выстрелил. Куда он попал?

4. В комнате горело 40 свечей, 10 из них задули. Сколько свечей останется?

5. Он, он, она, …, она, она, оно. Какое местоимение должно стоять на месте пропуска?

6. Шофёр не взял с собой водительские права. Когда мужчина увидел знак одностороннего движения, то развернулся и двинулся в обратном направлении. За этим наблюдал полицейский, однако он не остановил шофёра. Почему?

7. Как человеку не спать 10 дней?

8. Собака прикована к тридцатиметровой цепи, однако прошла она 200 метров. Как это возможно?

9. У отца Кэти было пять дочерей: Чичи, Чача, Чече, Чочо. Как звали пятую девочку?

10. Что может стоять и ходить одновременно?

А вы сможете решить эти задачи? 10 головоломок, которые заставят задуматься каждого-1

Фото: pixabay.com

1. Кот = 3, поскольку она издаёт звук «мяу» (3 буквы), жаба – «ква» (3 буквы), корова – «му» (2 буквы), а рыба вообще не издаёт никаких звуков.

2. Спрыгнуть с последней ступеньки.

3. В милицию, поскольку стрельба в транспорте запрещена.

4. Останется 10 свечей, ведь остальные 30 полностью сгорят.

5. Он. Здесь идёт перечисление дней недели: понедельник (он), вторник (он), среда (она), четверг (он), пятница (она), суббота (она), воскресенье (оно).

6. Потому что шофёр шёл пешком.

7. Спать по ночам.

8. Цепь не была закреплена.

9. Кэти.

10. Часы.

Хотите ещё больше интересных загадок? Тогда переходите сюда.

# Интеллектуальные игры

Другие новости рубрики

Все новости
Любовь, страх и психология. Топ-5 книг на любой читательский вкус
27 августа 2021 06:54

Любовь, страх и психология. Топ-5 книг на любой читательский вкус

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое
26 августа 2021 12:19

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое

Думаете, на чём поехать в путешествие? Мы покажем вам автобус мечты
25 августа 2021 15:45

Думаете, на чём поехать в путешествие? Мы покажем вам автобус мечты