А вы сможете решить эти задачи? 10 головоломок, которые заставят задуматься каждого

На протяжении всей жизни человек стремится поддерживать себя в тонусе. Однако это относится не только к физическому состоянию, но и к умственному. О первом факторе помнят многие, а вот о втором частенько забывают. Поэтому мы подготовили для вас 10 головоломок, которые помогут наверстать упущенное.
1. Жаба = 3, собака = 3, корова = 2, а рыба = 0. Чему равняется кот?
2. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и ничего себе не повредить?
3. Едет охотник в автобусе и видит бегущего зайца. Мужчина выстрелил. Куда он попал?
4. В комнате горело 40 свечей, 10 из них задули. Сколько свечей останется?
5. Он, он, она, …, она, она, оно. Какое местоимение должно стоять на месте пропуска?
6. Шофёр не взял с собой водительские права. Когда мужчина увидел знак одностороннего движения, то развернулся и двинулся в обратном направлении. За этим наблюдал полицейский, однако он не остановил шофёра. Почему?
7. Как человеку не спать 10 дней?
8. Собака прикована к тридцатиметровой цепи, однако прошла она 200 метров. Как это возможно?
9. У отца Кэти было пять дочерей: Чичи, Чача, Чече, Чочо. Как звали пятую девочку?
10. Что может стоять и ходить одновременно?