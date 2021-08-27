А вы сможете решить эти задачи? 10 головоломок, которые заставят задуматься каждого

На протяжении всей жизни человек стремится поддерживать себя в тонусе. Однако это относится не только к физическому состоянию, но и к умственному. О первом факторе помнят многие, а вот о втором частенько забывают. Поэтому мы подготовили для вас 10 головоломок, которые помогут наверстать упущенное.

1. Жаба = 3, собака = 3, корова = 2, а рыба = 0. Чему равняется кот?

2. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и ничего себе не повредить?

3. Едет охотник в автобусе и видит бегущего зайца. Мужчина выстрелил. Куда он попал?

4. В комнате горело 40 свечей, 10 из них задули. Сколько свечей останется?

5. Он, он, она, …, она, она, оно. Какое местоимение должно стоять на месте пропуска?

6. Шофёр не взял с собой водительские права. Когда мужчина увидел знак одностороннего движения, то развернулся и двинулся в обратном направлении. За этим наблюдал полицейский, однако он не остановил шофёра. Почему?

7. Как человеку не спать 10 дней?

8. Собака прикована к тридцатиметровой цепи, однако прошла она 200 метров. Как это возможно?

9. У отца Кэти было пять дочерей: Чичи, Чача, Чече, Чочо. Как звали пятую девочку?

10. Что может стоять и ходить одновременно?