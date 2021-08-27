Любовь, страх и психология. Топ-5 книг на любой читательский вкус
Чтение – это не только полезное, но и по-настоящему увлекательное занятие. Именно из книг берутся сюжеты для фильмов, сценарии для спектаклей и вдохновение для создания картин. Однако не каждому удаётся найти подходящий рассказ. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию 5 книг, которые обязательно тронут ваше читательское сердце.
«Анна Каренина»
Знаменитый русский классик Лев Николаевич Толстой закончил писать эту книгу в 1877 году, однако это произведение пользуется популярностью и сегодня. Конец романа давно всем известен, однако это никак не отразится на восприятии написанной истории.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – именно так начинается знаменитый роман, который раскрывает всю трагичность судьбы главных героев. Читая книгу, вы, сами того не замечая, становитесь частью этого рассказа, сопереживаете героям и надеетесь на счастливый конец.
Произведение «Анна Каренина» не только повествует о любви и о том, какой она бывает. Роман несёт и историческую ценность, рассказывая о жизни России в 1870-х годах в разных слоях общества – от петербургской интеллигенции до рабочего класса. С каждой прочитанной страницей вы будете замечать, что у абсолютно разных людей порой бывают схожие проблемы. Схожие, но при этом уникальные.
Если вы уже читали этот роман и хотите освежить сюжет в памяти, то можете посмотреть американский фильм «Анна Каренина» (2012 год), который всего за два часа поможет вспомнить весь написанный рассказ.
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Анна Каренина»
«Чернобыльская молитва»
26 апреля 1986 года. Этот день навсегда изменил мир. Шрамы после случившейся трагедии на Чернобыльской АЭС затягиваются до сих пор.
Фото: deviantart.com
О горе потери своих близких, о разрушенных судьбах, об ужасе, страхе и неизбежности – такие рассказы собрала Светлана Алексиевич в своём произведении. Эмоциональность книге добавляет тот факт, что все истории рассказывали сами очевидцы. Прочитав хронику, вы ни на секунду не усомнитесь, что писательница по праву получила Нобелевскую премию по литературе.
Чтобы больше погрузиться в атмосферу случившегося, рекомендуем посмотреть сериал «Чернобыль» (2019 год).
Фото: imdb.com/кадр из сериала «Чернобыль»
«Мой лучший враг»
Эли Фрей подарила читателям историю о детской дружбе, которая из-за одного несчастного случая переросла в жестокую ненависть. Эта книга уже давно стала лидером продаж во многих книжных магазинах.
Произведение рассказывает о трогательной дружбе, невероятной жестокости, страхе, предательстве и несправедливости в жизни героев. Написанная история многогранна. Здесь нет чёрного и белого, плохого и хорошего. Здесь есть только жизнь.
Фото: pixabay.com
«Рецепт счастья. Принимайте себя три раза в день»
Если вы испытываете трудности в принятии себя, то покупка данной книги будет правильным решением. Врач-психотерапевт Екатерина Сигитова поделилась историями из жизней людей, собственным опытом, большим объёмом теории и действенными упражнениями. Книга направлена на выяснение причины нелюбви к себе и её устранение. Поэтому при прочтении нужно быть максимально сосредоточенным на написанном материале.
Фото: pixabay.com
«Таинственная история Билли Миллигана»
Даниэль Киз в своём документальном романе рассказал историю о первом случае в США, когда человека признали невиновным в совершении преступления из-за нарушения его психологического здоровья.
В книге вы познакомитесь с Билли, Артуром, Алленом, Дэвидом и ещё с 20 личностями главного героя, у каждого из которых есть собственная история появления.
Но как изначально здоровый человек дошёл до сумасшествия? На какое преступление пошёл Билли? Кто из 24 личностей – настоящий герой произведения? Ответы на все эти вопросы вы можете узнать после прочтения рассказа.
Фото: pixabay.com
Однако не только книги хранят в себе множество интересных историй. Компьютерные игры также могут погрузить вас в мир увлекательных путешествий.
О завораживающих историях по ту сторону экрана вы можете узнать здесь.