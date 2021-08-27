Любовь, страх и психология. Топ-5 книг на любой читательский вкус

Чтение – это не только полезное, но и по-настоящему увлекательное занятие. Именно из книг берутся сюжеты для фильмов, сценарии для спектаклей и вдохновение для создания картин. Однако не каждому удаётся найти подходящий рассказ. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию 5 книг, которые обязательно тронут ваше читательское сердце.

«Анна Каренина»

Знаменитый русский классик Лев Николаевич Толстой закончил писать эту книгу в 1877 году, однако это произведение пользуется популярностью и сегодня. Конец романа давно всем известен, однако это никак не отразится на восприятии написанной истории.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – именно так начинается знаменитый роман, который раскрывает всю трагичность судьбы главных героев. Читая книгу, вы, сами того не замечая, становитесь частью этого рассказа, сопереживаете героям и надеетесь на счастливый конец.

Произведение «Анна Каренина» не только повествует о любви и о том, какой она бывает. Роман несёт и историческую ценность, рассказывая о жизни России в 1870-х годах в разных слоях общества – от петербургской интеллигенции до рабочего класса. С каждой прочитанной страницей вы будете замечать, что у абсолютно разных людей порой бывают схожие проблемы. Схожие, но при этом уникальные.

Если вы уже читали этот роман и хотите освежить сюжет в памяти, то можете посмотреть американский фильм «Анна Каренина» (2012 год), который всего за два часа поможет вспомнить весь написанный рассказ.