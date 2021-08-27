Прямой эфир

Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий

27 августа 2021 13:51
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Лето уже заканчивается, но это не значит, что пора забывать про спорт. Тем более некоторые так и не успели привести своё тело в порядок. Поэтому окончание купального сезона – не повод отказываться от своей цели. Мы подготовили 5 действенных упражнений, выполнение которых гарантирует вам идеальное тело и восхищённые взгляды со стороны.

Прыжки со скакалкой

Затрата энергии: 800 ккал в час.

Рекомендуется начинать занятия с трёх подходов по 10 минут, ежедневно увеличивая продолжительность упражнения на 30 секунд. С помощью этого организм быстрее привыкнет к кардиотренировкам. Такие нагрузки полезны для сердечно-сосудистой системы, поскольку нормализуется артериальное давление, а также вырабатывается ровный ритм дыхания.

Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий-1

Фото: pixabay.com

Бег по лестнице

Затрата энергии: до 840 ккал в час.

Для эффективности упражнения рекомендуется чередовать 30 секунд интенсивных нагрузок и минуту медленного бега. Также вы сможете потратить больше калорий, если при выполнении будете поднимать высоко колени.

Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий-4

Фото: pixabay.com

Плавание

Затрата энергии: от 400 ккал в час.

Это один из лучших вариантов аэробной жиросжигающей тренировки, поскольку пульс здесь долгое время может держаться в рамках 120 ударов в минуту.

На какую группу мышц воздействуют различные виды плавания:

– Кроль помогает задействовать грудные мышцы, трицепсы, бицепсы и предплечья.

– При плавании брассом работают квадрицепсы, пресс, плечи, икроножные и грудные мышцы.

– Баттерфляй укрепляет шею и подколенные сухожилия.

– При плавании на спине тренируются квадрицепсы, спина, а также трапециевидная мышца.

Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий-7

Фото: pixabay.com

Бег

Затрата энергии: 11 ккал в минуту.

Оптимальная продолжительность упражнения – не менее 50 минут, поскольку первые полчаса организм работает за счёт сжигания углеводов (гликогена), а позже он начинает перерабатывать жиры.

Если вам тяжело сразу осилить такие нагрузки, то рекомендуется чередовать бег с быстрой ходьбой.

Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий-10

Фото: pixabay.com

Езда на велосипеде

Здесь расход энергии полностью зависит от интенсивности упражнения. Например, при скорости от 10 до 15 км/ч сжигается до 230 ккал, но если велосипедист ускорится до 25 км/ч, то энергии будет тратиться в два раза больше.

Правила, которые помогут сделать тренировки более эффективными:

– Если вы не привыкли к большим нагрузкам, то рекомендуемая продолжительность тренировки составляет 20 минут. При этом езда не должна быть быстрой.

– Выполнять данное упражнение необходимо 4 раза в неделю.

– Соблюдать интервалы во время поездки, то есть минуту ехать максимально быстро, а на следующих 60 секундах постепенно сбавлять скорость.

Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий-13

Фото: pixabay.com

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как диеты влияют на наш организм. Подробности можно узнать здесь.
 

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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