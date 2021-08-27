Худеем быстро и полезно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий

Лето уже заканчивается, но это не значит, что пора забывать про спорт. Тем более некоторые так и не успели привести своё тело в порядок. Поэтому окончание купального сезона – не повод отказываться от своей цели. Мы подготовили 5 действенных упражнений, выполнение которых гарантирует вам идеальное тело и восхищённые взгляды со стороны. Прыжки со скакалкой Затрата энергии: 800 ккал в час. Рекомендуется начинать занятия с трёх подходов по 10 минут, ежедневно увеличивая продолжительность упражнения на 30 секунд. С помощью этого организм быстрее привыкнет к кардиотренировкам. Такие нагрузки полезны для сердечно-сосудистой системы, поскольку нормализуется артериальное давление, а также вырабатывается ровный ритм дыхания.

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Бег по лестнице Затрата энергии: до 840 ккал в час. Для эффективности упражнения рекомендуется чередовать 30 секунд интенсивных нагрузок и минуту медленного бега. Также вы сможете потратить больше калорий, если при выполнении будете поднимать высоко колени.

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Плавание Затрата энергии: от 400 ккал в час. Это один из лучших вариантов аэробной жиросжигающей тренировки, поскольку пульс здесь долгое время может держаться в рамках 120 ударов в минуту. На какую группу мышц воздействуют различные виды плавания: – Кроль помогает задействовать грудные мышцы, трицепсы, бицепсы и предплечья. – При плавании брассом работают квадрицепсы, пресс, плечи, икроножные и грудные мышцы. – Баттерфляй укрепляет шею и подколенные сухожилия. – При плавании на спине тренируются квадрицепсы, спина, а также трапециевидная мышца.

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Бег Затрата энергии: 11 ккал в минуту. Оптимальная продолжительность упражнения – не менее 50 минут, поскольку первые полчаса организм работает за счёт сжигания углеводов (гликогена), а позже он начинает перерабатывать жиры. Если вам тяжело сразу осилить такие нагрузки, то рекомендуется чередовать бег с быстрой ходьбой.

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Езда на велосипеде Здесь расход энергии полностью зависит от интенсивности упражнения. Например, при скорости от 10 до 15 км/ч сжигается до 230 ккал, но если велосипедист ускорится до 25 км/ч, то энергии будет тратиться в два раза больше. Правила, которые помогут сделать тренировки более эффективными: – Если вы не привыкли к большим нагрузкам, то рекомендуемая продолжительность тренировки составляет 20 минут. При этом езда не должна быть быстрой. – Выполнять данное упражнение необходимо 4 раза в неделю. – Соблюдать интервалы во время поездки, то есть минуту ехать максимально быстро, а на следующих 60 секундах постепенно сбавлять скорость.

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