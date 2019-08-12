Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после

В проекте приняли участие 33 женщины, которые ожидают первенца. Слева – портрет во время беременности, справа – после рождения малыша.

На своей странице в Instagram Вайда отметила , что после родов взгляд женщины меняется. «Идея заключалась в том, чтобы выйти за рамки традиционных фотографий беременных женщин и сосредоточиться на их лице и глазах. Когда женщина становится матерью, то ее интуиция возрастает, глаза меняются, становятся глубже, мудрее».

По информации Bored Panda, цель проекта «Стать матерью» – показать, как рождение малыша меняет женщину. Вайда сделала фото женщин во время беременности и после родов. Особый акцент фотограф сделала на глазах новоиспеченных мам.

Фотограф очень благодарна всем участницам. Особенно за их терпение. Героини проекта родили 36 детей, включая три пары близнецов. Всего 20 мальчиков и 16 девочек. Некоторые из детей уже отметили свой первый день рождения.

В интервью изданию Вайда призналась, что хотела показать, что можно быть в гармонии с собой и после рождения ребенка. У самой Вайды двое детей.

Некоторые раскритиковали проект за пост-продакшн, за то, что некоторые фото отличаются друг от друга. Фотограф отметила, что делала снимки в разных студиях, использовала только естественное освещение, но из-за недостатка опыта забыла, что солнечный свет летом и зимой различается. Сейчас, признается Вайда, если бы она делала снимки, то старалась бы сделать одинаковые условия для каждого фото.

Посмотрите на этих женщин и вы. Все фото удивительного проекта здесь.