Фотофакт: свадьба дальнобойщика стала хитом в соцсетях

Новости России. Видео со свадьбы дальнобойщика из Татарстана стремительно набирает популярность в Интернете. Ильнар Алия стал звездой соцсетей после того, как видеоператор, снимавший свадьбу, опубликовал видео на своей странице в социальной сети.
Жених приехал за невестой с кортежем белых тягачей, украшенных лентами, цветами и шарами.
Дальнобойщик много лет провел за баранкой тягача. Правда, не такого нарядного, как те, что были на свадьбе. Три белых «коня» он разыскал по соседним районам. Кстати, на поиски мужчина потратил несколько месяцев.
«Молодец, даже в такой день остался верным профессии», – пишут в комментариях пользователи соцсетей.
Кортеж сопровождал пару и по дороге в ЗАГС.
Как выяснилось, торжество состоялось еще в прошлом году, но кадры со свадьбы стали достоянием общественности всего несколько дней назад. Это видео за неделю посмотрели более 35 тысяч раз. И, судя по всему, это далеко не предел.
Напомним, несколько лет назад настоящим хитом стало видео, герой которого – новоиспеченный отец.
Минчанин встретил жену из роддома на белом коне под оркестр. Но это еще не все. Подробности – здесь.