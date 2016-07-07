Фотофакт: свадьба дальнобойщика стала хитом в соцсетях

Новости России. Видео со свадьбы дальнобойщика из Татарстана стремительно набирает популярность в Интернете. Ильнар Алия стал звездой соцсетей после того, как видеоператор, снимавший свадьбу, опубликовал видео на своей странице в социальной сети.

Жених приехал за невестой с кортежем белых тягачей, украшенных лентами, цветами и шарами.

Дальнобойщик много лет провел за баранкой тягача. Правда, не такого нарядного, как те, что были на свадьбе. Три белых «коня» он разыскал по соседним районам. Кстати, на поиски мужчина потратил несколько месяцев.