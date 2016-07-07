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Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?

07 июля 2016 08:51
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Говоришь «Узбекистан» – слышат «плов». Но страна известна не только своей кухней. Уставшим от идеального европейского сервиса и жаждущим диковинки посвящается.

Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?-1

Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива – 4 города, на которые стоит обратить внимание. 

Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?-3

Мечети. Старинные мечети днем потрясают оригинальностью архитектурных  форм, а вечером – выдумкой местных осветителей. Ощущение, что оказался героем одной из восточных сказок. Но не нужно задерживаться допоздна, созерцая местные достопримечательности, ночью улицы не освещают, ни зги не видать.

Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?-5

Плов. В каждом городе обязательно стоит попробовать плов, ведь везде он разный. Каждая семья имеет свой фирменный рецепт, поэтому нигде вы не съедите то, что ели раньше. Можно попытаться узнать рецепт у радушных хозяев. Если повезет, то вашими кулинарными навыками будут восхищаться все – от родственников до соседей. 

Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?-7

Здесь хлеб из тандыра раздают чуть ли не на каждом углу. По традиции в доме должны печь столько лепешек, чтобы накормить живущую справа и слева семью. Поговаривают, что туристы заполняют чемоданы не магнитиками и сувенирами, а ароматным хлебом, потому что такого больше нет нигде в мире. 

Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?-9

Сумаляк. К празднику Навруз из пшеницы варят нечто похожее на джем, разливают в банки, бутылки. Очень ароматный и сладкий,  хотя ни грамма сахара или меда там нет. 

Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?-11

Сувениры. Здесь вы не найдете «made in China», все изготовлено в Узбекистане, порой по технологиям, которые передаются из поколения в поколение много веков подряд. Поэтому не стоит от удивления открывать рот слишком широко, когда на местном рынке покажется, что вы попали в музей древностей. 

В Узбекистане практически нет русских туристов, но немецкие пенсионеры с камерой встретятся не раз. Путешественников из Европы здесь довольно много. Несмотря на множество туристов, возможность публиковать фотографии в Инстаграм появляется очень редко, потому что интернета практически нет.

Фотографии с сайтов www.airways.uz, www.mouzenidis-travel.ru, tree.biz.ua/news/shashlyk-i-plov-gotovim-myaso-na-prirode,
http://gotraveluzbekistan.com/ru/nacionalynaya-kuhnya/lepeshki, nasimov.uz/2012/03/sumalyak-ot-zarifaxon, 
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/429297, http://www.putidorogi-nn.ru/aziya/47-uzbekistan.

Автор: Наталия Колешко

# Путешествия # Фотофакт # калейдоскоп

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