Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?

Говоришь «Узбекистан» – слышат «плов». Но страна известна не только своей кухней. Уставшим от идеального европейского сервиса и жаждущим диковинки посвящается.
Говоришь «Узбекистан» – слышат «плов». Но страна известна не только своей кухней. Уставшим от идеального европейского сервиса и жаждущим диковинки посвящается.
Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива – 4 города, на которые стоит обратить внимание.
Мечети. Старинные мечети днем потрясают оригинальностью архитектурных форм, а вечером – выдумкой местных осветителей. Ощущение, что оказался героем одной из восточных сказок. Но не нужно задерживаться допоздна, созерцая местные достопримечательности, ночью улицы не освещают, ни зги не видать.
Плов. В каждом городе обязательно стоит попробовать плов, ведь везде он разный. Каждая семья имеет свой фирменный рецепт, поэтому нигде вы не съедите то, что ели раньше. Можно попытаться узнать рецепт у радушных хозяев. Если повезет, то вашими кулинарными навыками будут восхищаться все – от родственников до соседей.
Здесь хлеб из тандыра раздают чуть ли не на каждом углу. По традиции в доме должны печь столько лепешек, чтобы накормить живущую справа и слева семью. Поговаривают, что туристы заполняют чемоданы не магнитиками и сувенирами, а ароматным хлебом, потому что такого больше нет нигде в мире.
Сумаляк. К празднику Навруз из пшеницы варят нечто похожее на джем, разливают в банки, бутылки. Очень ароматный и сладкий, хотя ни грамма сахара или меда там нет.
Сувениры. Здесь вы не найдете «made in China», все изготовлено в Узбекистане, порой по технологиям, которые передаются из поколения в поколение много веков подряд. Поэтому не стоит от удивления открывать рот слишком широко, когда на местном рынке покажется, что вы попали в музей древностей.
В Узбекистане практически нет русских туристов, но немецкие пенсионеры с камерой встретятся не раз. Путешественников из Европы здесь довольно много. Несмотря на множество туристов, возможность публиковать фотографии в Инстаграм появляется очень редко, потому что интернета практически нет.
Фотографии с сайтов www.airways.uz, www.mouzenidis-travel.ru, tree.biz.ua/news/shashlyk-i-plov-gotovim-myaso-na-prirode, http://gotraveluzbekistan.com/ru/nacionalynaya-kuhnya/lepeshki, nasimov.uz/2012/03/sumalyak-ot-zarifaxon, dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/429297, http://www.putidorogi-nn.ru/aziya/47-uzbekistan.
Автор: Наталия Колешко