Время сменить маршрут. Почему стоит ехать в Узбекистан?

Говоришь «Узбекистан» – слышат «плов». Но страна известна не только своей кухней. Уставшим от идеального европейского сервиса и жаждущим диковинки посвящается.

Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива – 4 города, на которые стоит обратить внимание.





Мечети. Старинные мечети днем потрясают оригинальностью архитектурных форм, а вечером – выдумкой местных осветителей. Ощущение, что оказался героем одной из восточных сказок. Но не нужно задерживаться допоздна, созерцая местные достопримечательности, ночью улицы не освещают, ни зги не видать.





Плов. В каждом городе обязательно стоит попробовать плов, ведь везде он разный. Каждая семья имеет свой фирменный рецепт, поэтому нигде вы не съедите то, что ели раньше. Можно попытаться узнать рецепт у радушных хозяев. Если повезет, то вашими кулинарными навыками будут восхищаться все – от родственников до соседей.





Здесь хлеб из тандыра раздают чуть ли не на каждом углу. По традиции в доме должны печь столько лепешек, чтобы накормить живущую справа и слева семью. Поговаривают, что туристы заполняют чемоданы не магнитиками и сувенирами, а ароматным хлебом, потому что такого больше нет нигде в мире.





Сумаляк. К празднику Навруз из пшеницы варят нечто похожее на джем, разливают в банки, бутылки. Очень ароматный и сладкий, хотя ни грамма сахара или меда там нет.





Сувениры. Здесь вы не найдете «made in China», все изготовлено в Узбекистане, порой по технологиям, которые передаются из поколения в поколение много веков подряд. Поэтому не стоит от удивления открывать рот слишком широко, когда на местном рынке покажется, что вы попали в музей древностей.



