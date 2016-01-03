Уникальные роды в США: женщина родила двойняшек в разные годы

Новости США. В одном из роддомов Сан-Диего двойняшки появились на свет не только в разные дни, но и в разные годы.

Первой за минуту до полуночи 31 декабря 2015 года родилась девочка Джейлин, а через две минуты, уже в 2016 году, – мальчик Луис.

По признанию родителей, двойняшек они ждали в конце января,

но из-за осложнений во время беременности врачи решили стимулировать роды в новогоднюю ночь.

Уникальные роды прошли благополучно, малыши и их мама чувствуют себя хорошо. А вот папа озадачен: он думает-гадает, как правильно распределить дни рождения своих детей и когда встречать Новый год.

Луис Сальгадо, отец семейства:

Наверное, мы все-таки будем праздновать их дни рождения в один день. Чтобы потом, когда они подрастут, не было ссор, чей праздник будет на первом месте. В противном случае нам бы пришлось делать две вечеринки по случаю дня рождения. А еще нужно и про Новый год не забыть!