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Уникальные роды в США: женщина родила двойняшек в разные годы

03 января 2016 14:41
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Новости США. В одном из роддомов Сан-Диего двойняшки появились на свет не только в разные дни, но и в разные годы.

Первой за минуту до полуночи 31 декабря 2015 года родилась девочка Джейлин, а через две минуты, уже в 2016 году, – мальчик Луис.

По признанию родителей, двойняшек они ждали в конце января,

но из-за осложнений во время беременности врачи решили стимулировать роды в новогоднюю ночь.

Уникальные роды прошли благополучно, малыши и их мама чувствуют себя хорошо. А вот папа озадачен: он думает-гадает, как правильно распределить дни рождения своих детей и когда встречать Новый год. 

Луис Сальгадо, отец семейства:
Наверное, мы все-таки будем праздновать их дни рождения в один день. Чтобы потом, когда они подрастут, не было ссор, чей праздник будет на первом месте. В противном случае нам бы пришлось делать две вечеринки по случаю дня рождения. А еще нужно и про Новый год не забыть!

В новогоднюю ночь и несколько минских семей получили главные в жизни подарки – стали родителями (видео смотрите здесь). 

# Дети # Необычное # Луис Сальгадо

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