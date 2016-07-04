«С душой и сердцем»: опубликована официальная песня Олимпиады в Рио

Новости Бразилии. Бразильская звукозаписывающая компания Som Livre и оргкомитет Олимпиады в Рио-де-Жанейро представили официальную песню и видеоклип предстоящих Олимпийских игр.

Главная песня Олимпиады называется «Alma e Coração» («Душа и сердце»).

Композицию исполняют популярные бразильские исполнители Тьягиньо и Прожота.

Тьягиньо, бразильский певец:

Эта песня звучит, как Бразилия. Она о том, что нужно тяжело сражаться и выкладываться на полную – с душой и сердцем.

В ролике показаны виды Рио и тренировки четырех юных бразильских атлетов. Для того, чтобы смысл песни был понятен всем, видео сопровождают английские субтитры.