«С душой и сердцем»: опубликована официальная песня Олимпиады в Рио

Новости Бразилии. Бразильская звукозаписывающая компания Som Livre и оргкомитет Олимпиады в Рио-де-Жанейро представили официальную песню и видеоклип предстоящих Олимпийских игр.
Главная песня Олимпиады называется «Alma e Coração» («Душа и сердце»).
Композицию исполняют популярные бразильские исполнители Тьягиньо и Прожота.
Тьягиньо, бразильский певец:
Эта песня звучит, как Бразилия. Она о том, что нужно тяжело сражаться и выкладываться на полную – с душой и сердцем.
В ролике показаны виды Рио и тренировки четырех юных бразильских атлетов. Для того, чтобы смысл песни был понятен всем, видео сопровождают английские субтитры.
Напомним, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.