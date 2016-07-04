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«С душой и сердцем»: опубликована официальная песня Олимпиады в Рио

04 июля 2016 18:15
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Новости Бразилии. Бразильская звукозаписывающая компания Som Livre и оргкомитет Олимпиады в Рио-де-Жанейро представили официальную песню и видеоклип предстоящих Олимпийских игр.

Главная песня Олимпиады называется «Alma e Coração» («Душа и сердце»).

Композицию исполняют популярные бразильские исполнители Тьягиньо и Прожота.

Тьягиньо, бразильский певец:
Эта песня звучит, как Бразилия. Она о том, что нужно тяжело сражаться и выкладываться на полную – с душой и сердцем.

В ролике показаны виды Рио и тренировки четырех юных бразильских атлетов. Для того, чтобы смысл песни был понятен всем, видео сопровождают английские субтитры.

Напомним, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.

# калейдоскоп # Олимпиада 2016 # Тьягиньо # Прожота

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