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Фотофакт: режиссер Лилли Вачовски впервые вышла в свет после смены пола

03 апреля 2016 15:18
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Новости США. 48-летняя американская режиссер, продюсер и сценаристка Лилли (бывший Энди) Вачовски впервые вышла в свет после операции по смене пола. Лилли посетила церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая прошла накануне в Лос-Анджелесе. Лауреатами премии становятся люди, оказавшие особое влияние на развитие культуры секс-меньшинств.


Лилли (бывший Энди) Вачовски

Напомним, режиссер «Матрицы» в марте 2016-го заявила о смене пола. Такое решение Энди принял вслед за своим братом Ларри, который предпринял аналогичную процедуру в 2008 году и стал Ланой. 

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