Фотофакт: режиссер Лилли Вачовски впервые вышла в свет после смены пола

Новости США. 48-летняя американская режиссер, продюсер и сценаристка Лилли (бывший Энди) Вачовски впервые вышла в свет после операции по смене пола. Лилли посетила церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая прошла накануне в Лос-Анджелесе. Лауреатами премии становятся люди, оказавшие особое влияние на развитие культуры секс-меньшинств.





Лилли (бывший Энди) Вачовски

Напомним, режиссер «Матрицы» в марте 2016-го заявила о смене пола. Такое решение Энди принял вслед за своим братом Ларри, который предпринял аналогичную процедуру в 2008 году и стал Ланой.