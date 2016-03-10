«Перезагрузка»: как братья Вачовски стали сестрами

Новости США. Режиссеры культовых фильмов «Матрица» и «V – значит вендетта» теперь не братья.



Накануне 48-летний Эндрю Вачовски официально признался, что вслед за своим старшим братом стал женщиной. И деликатно попросил называть себя Лилли.



Эндрю Вачовски

Лилли Вачовски:

У меня была поддержка моей семьи и средства для того, чтобы пройти всех врачей, которые дали мне шанс пережить этот процесс. Транссексуалы без поддержки, средств и привилегий не имеют такой возможности. Многие из них не выживают.



Старший брат Энди Вачовски Ларри стал появляться на публике в образе женщины по имени Лана с 2003 года. В СМИ тогда писали, что режиссер начал принимать женские гормоны и готовится к операциям по смене пола. Спустя три года о смене пола Ларри Вачовски написали несколько изданий, но официального подтверждения долгое время не было.



Ларри Вачовски

Когда Ларри уже стали воспринимать как Лану, женщина рассказала о том, как она пришла к решению о смене пола. С ее слов, она очень давно чувствовала себя женщиной и ненавидела свое мужское тело, периодически даже задумывалась о самоубийстве.



Братья до смены пола



Энди и Ларри Вачовски родились в Чикаго, в польско-американской семье. До карьеры в кино братья трудились плотниками в родном городе. Правда, уже тогда стали заниматься созданием комиксов и разработкой идеи будущей «Матрицы».