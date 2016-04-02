Певица Земфира обматерила российских биатлонистов на концерте в Москве: ответ Союза биатлонистов

Новости России. «Несносная певица», так иронично назвала себя Земфира после инцидента на концерте в Москве. Со сцены певица нецензурно отозвалась о выступлении российских биатлонистов на этапе Кубка мира: спортсмены не смогли завоевать в прошедшем сезоне ни одной медали.

«Я дома, а выступать дома всегда сложнее. Вы знаете, как выступают биатлонисты дома?» – спросила певица у тридцати тысяч поклонников, пришедших на концерт. На свой вопрос Земфира позволила себе ответить нецензурно.

Артистка также со сцены отметила, что дает отчет своим поступкам и не против оказаться в центре очередного скандала.

Земфира (на концерте в Москве):

И пускай сейчас будет миллиард заметок, я не против.