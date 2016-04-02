Певица Земфира обматерила российских биатлонистов на концерте в Москве: ответ Союза биатлонистов

Новости России. «Несносная певица», так иронично назвала себя Земфира после инцидента на концерте в Москве. Со сцены певица нецензурно отозвалась о выступлении российских биатлонистов на этапе Кубка мира: спортсмены не смогли завоевать в прошедшем сезоне ни одной медали.
«Я дома, а выступать дома всегда сложнее. Вы знаете, как выступают биатлонисты дома?» – спросила певица у тридцати тысяч поклонников, пришедших на концерт. На свой вопрос Земфира позволила себе ответить нецензурно.
Артистка также со сцены отметила, что дает отчет своим поступкам и не против оказаться в центре очередного скандала.
Земфира (на концерте в Москве):
И пускай сейчас будет миллиард заметок, я не против.
Источник фото: instagram.com/z_tour2016/
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов попросил певицу воздержаться от суждений о той сфере, в которой она некомпетентна.
Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России (в эфире «Русской службы новостей»:
Я никогда не слышал, чтобы спортивные специалисты реагировали на то, кто и как поёт или выступает. У нас скоро такими темпами дворники будут определять политику. Это, может быть, и хорошо, но не совсем этично. Я уже не говорю о нецензурной лексике.
Предполагалось, что тур Земфиры завершится 1 апреля, в последний момент к гастролям добавился еще один концерт в Москве, который пройдет 3 апреля.
Источник: instagram.com/z_tour2016/