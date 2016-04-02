«Важный шаг вперед»: модный дом Armani отказался от натурального меха

Это касается линеек брендов Giorgio Armani, Emporio Armani, AJ Armani Jeans и Armani Casa, сообщает The Guardian .

Уже коллекции осень/зима 2016 будут полностью лишены элементов из натурального меха.

Джорджио Армани: Технологический процесс позволяет нам использовать альтернативы. Марка приняла важный шаг идти вперёд, уделяя внимание защите и заботе об окружающей среде и животных.

Новости Италии. Итальянский дизайнер Джорджио Армани согласился исключить мех из своих коллекций после годов «террора» со стороны защитников прав животных.

Председатель всемирного альянса против мехов Джон Виндинг выразил мысль о том, что отказ от меха не сковывает творческую свободу дизайнеров, а демонстрирует высокий уровень сознательности по отношению к жестокому обращению с животными.

Международное общество защиты животных назвало решение Армани самым «мощным и значительным посланием, призывающим прекратить убийство во имя моды».

Также отмечалось, что остальные компании этой индустрии будут выглядеть менее выигрышно в случае дальнейшего использования натурального меха.