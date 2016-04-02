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«Важный шаг вперед»: модный дом Armani отказался от натурального меха

02 апреля 2016 16:23
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Новости Италии. Итальянский дизайнер Джорджио Армани согласился исключить мех из своих коллекций после годов «террора» со стороны защитников прав животных. 

Джорджио Армани:
Технологический процесс позволяет нам использовать альтернативы. Марка приняла важный шаг идти вперёд, уделяя внимание защите и заботе об окружающей среде и животных.

Уже коллекции осень/зима 2016 будут полностью лишены элементов из натурального меха.

Это касается линеек брендов Giorgio Armani, Emporio Armani, AJ Armani Jeans и Armani Casa, сообщает The Guardian.

«Важный шаг вперед»: модный дом Armani отказался от натурального меха-1


Фото. Коллекция осень/зима 2015-2016

Председатель всемирного альянса против мехов Джон Виндинг выразил мысль о том, что отказ от меха не сковывает творческую свободу дизайнеров, а демонстрирует высокий уровень сознательности по отношению к жестокому обращению с животными.

Международное общество защиты животных назвало решение Армани самым «мощным и значительным посланием, призывающим прекратить убийство во имя моды».

Также отмечалось, что остальные компании этой индустрии будут выглядеть менее выигрышно в случае дальнейшего использования натурального меха.

«Важный шаг вперед»: модный дом Armani отказался от натурального меха-4


Фото. Джорджио Армани

Армани, наряду с брэндами Hugo Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren, отныне будет прибегать исключительно к искусственным альтернативам натуральных материалов.

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # Мировая мода # калейдоскоп # Джорджио Армани

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