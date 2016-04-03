Певец IVAN о подготовке к «Евровидению»: Шакире нравится мой запах

Певец репетирует выступить с двумя хищниками – волком Саркусом и волчицей Шакирой.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016» (в интервью LifeNews):

Проходят репетиции довольно весело. Мы всё время привозим волчиц и разных волков, но в последнее время мы репетируем с Шакирой и Саркусом. Мы проводим некоторое время вместе перед выступлением. С каждой репетицией становится проще: волчица меня узнает, встречает, можно кормить её с руки, ей нравится мой запах. Дрессировщики сказали, что это хорошо, она начинает тереться об меня и хочет пахнуть так же.



Напомним, в марте зрители телеканала СТВ в программе «Простые вопросы» узнали из первых уст о намерениях Саши Иванова в отношении «Евровидения» и о том, что он думает по поводу скандалов, которые по большому счету сопровождают белорусов на этом конкурсе. Здесь подробнее.