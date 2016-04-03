Певец IVAN о подготовке к «Евровидению»: Шакире нравится мой запах

Новости Беларуси. Для певца IVAN уходящая неделя выдалась богатой на события. Визитку для международного конкурса «Евровидение-2016» отсняли в Минске, после чего IVAN со своей командой отправился прямиком на евровизионное пре-пати в Ригу.
Новости Беларуси. Для певца IVAN уходящая неделя выдалась богатой на события. Визитку для международного конкурса «Евровидение-2016» отсняли в Минске, после чего IVAN со своей командой отправился прямиком на евровизионное пре-пати в Ригу.
Сейчас Александр Иванов (он же IVAN) принимает участие на пресс-конференции в Москве.
Источник фото: instagram.com/ivan_eurovision/
За прошедшие семь дней белорус ответил на сотни вопросов, большинство из них, конечно же, о номере для «Евровидения».
Источник: instagram.com/ivan_eurovision/
Заявление о том, что представитель на сцене песенного форума появится обнаженным и в сопровождении волков наделало немало малы на просторах Интернета.
Источник фото: instagram.com/ivan_eurovision/
Певец репетирует выступить с двумя хищниками – волком Саркусом и волчицей Шакирой.
IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016» (в интервью LifeNews):
Проходят репетиции довольно весело. Мы всё время привозим волчиц и разных волков, но в последнее время мы репетируем с Шакирой и Саркусом. Мы проводим некоторое время вместе перед выступлением. С каждой репетицией становится проще: волчица меня узнает, встречает, можно кормить её с руки, ей нравится мой запах. Дрессировщики сказали, что это хорошо, она начинает тереться об меня и хочет пахнуть так же.
Напомним, в марте зрители телеканала СТВ в программе «Простые вопросы» узнали из первых уст о намерениях Саши Иванова в отношении «Евровидения» и о том, что он думает по поводу скандалов, которые по большому счету сопровождают белорусов на этом конкурсе. Здесь подробнее.