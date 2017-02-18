На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга

Новости Венесуэлы. Страшно красивые… В Венесуэле проходит ежегодный фестиваль татуировок. Среди участников – признанные мэтры своего дела. Это и тату-мастера, и те, кто делает пирсинг.

Приглашенная звезда – рекордсмен из Германии, у которого рисунками покрыто почти все тело.

Татуировками немец увлекся в 11 лет. Сейчас он держит первенство в мире и по количеству пирсинга на своем теле.

Его украшают почти 500 элементов.

Всего же на фестиваль приехало около 300 участников. Одним словом, красота – это страшная сила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.