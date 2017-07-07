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«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах

07 июля 2017 14:46
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Новости мира. На этой неделе отмечается 110 лет со дня рождения мексиканской художницы Фриды Кало. На весь мир она прославилась своими яркими автопортретами, хотя судьба Кало была непростой. В честь юбилея женщины, которая смогла перенести на холст тяжести своей жизни и обладала стальным характером, мы собрали некоторые факты.

Начало недуга. В возрасте шести лет маленькая Фрида переболела полиомиелитом и после этого недуга одна из ног девочки стала короче. В детстве ей часто приходилось быть причиной насмешек, но она не обращала на них внимания, а пыталась доказать обратное. Девочка маскировала свой дефект, много плавала и занималась спортом.

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-1

Фото: artistandstudio.tumblr.com

Злой рок. В 18 лет Фрида попала в аварию. Автобус, который вез девушку, столкнулся с трамваем. Кало очень сильно пострадала – среди травм, которые она получила, были десятки переломов костей, в том числе и позвоночника, а живот был пробит железным штырем. Из-за этой травмы Фрида никогда не сможет стать матерью. После ДТП жизнь девушки изменилась.

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-4

В книге Хейдена Эрреры «Фрида Кало», автор описывает отношение женщины к несчастному случаю, который с ней произошел. «Хотя она писала в картинах смерть  свою собственную метафорически, других  буквально,  Фрида никогда не могла изобразить свой несчастный случай. Много лет спустя она говорила, что хотела это сделать, но не смогла, потому что для нее несчастный случай был слишком «сложен» и «важен», чтобы принизить его до простого понятного образа».

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-7

Фото: pinterest.com

Автопортреты. Большая часть работ художницы – автопортреты. По словам Фриды, это случилось потому, что «себя она знает лучше всех». Из-за аварии девушка стала более тонко чувствовать хрупкость жизни и поэтому стала заниматься творчеством. Первой ее работой был автопортрет. Тенденция изображать себя и свое настроение на холсте прослеживается на протяжение всего творческого пути Фриды – в нем отпечаталась невозможность иметь детей, адские боли, отношения с мужем.

Фрида Кало, художница:
Я никогда не рисую сны или кошмары. Я рисую свою собственную реальность.

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-10

Непростой брак. Мужем Фриды Кало был известный мексиканский художник Диего Ривера. Она вышла за него замуж в 22 года и ее не смутило, что мужчина был вдвое старше ее. Их связывала любовь к искусству и политические взгляды – оба были коммунистами. Однако их сильно разъединяли измены Диего – у мужа художницы постоянно были отношения на стороне и даже роман с ее сестрой. Как отмечала Фрида, «две самые большие трагедии в ее жизни – это трамвай и Диего. Диего больше». Их отношения были бурными и эмоциональными. Они даже один раз разводились, но через некоторое время Ривера приехал к Кало и умолял простить ее. И она сделала это.

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-13

Фото: worldartdalia.blogspot.ru

В Мексике некоторое время даже была в обращении банкнота номиналом в 500 песо, на которой с двух сторон были изображены Фрида и Диего.

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-16

Отношения с Троцким. Будучи коммунисткой, Фрида с мужем приютили у себя в доме Льва Троцкого, который бежал в Мексику. У художницы начался с ним роман. Однако жена Троцкого захотела поскорее переселить мужа из дома яркой мексиканки, и они переехали. 

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-19

Фото: marieclaire.fr

Фрида умерла в 1954 году в возрасте 47 лет от воспаления легких. Она отмечала во время болезни, что «надеется, что никогда больше не вернется».

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-22

В 2002 году на экраны вышел художественный фильм «Фрида», где роль мексиканской художницы исполнила Сальма Хайек. Это была экранизация одноименного романа Хейдена Эрреры. Актриса мечтала сыграть свою соотечественницу около семи лет, и когда это случилось, Хайек была счастлива.

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах-25

Фото: Peter Sorel

О еще одной известной женщине двадцатого века мы уже писали.

Мата Хари была не только умелой танцовщицей и обольстительницей, но и женщиной с непростой судьбой – здесь подробнее

# Художник # Фотофакт # калейдоскоп # Фрида Кало

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