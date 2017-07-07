«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах

Новости мира. На этой неделе отмечается 110 лет со дня рождения мексиканской художницы Фриды Кало. На весь мир она прославилась своими яркими автопортретами, хотя судьба Кало была непростой. В честь юбилея женщины, которая смогла перенести на холст тяжести своей жизни и обладала стальным характером, мы собрали некоторые факты. Начало недуга. В возрасте шести лет маленькая Фрида переболела полиомиелитом и после этого недуга одна из ног девочки стала короче. В детстве ей часто приходилось быть причиной насмешек, но она не обращала на них внимания, а пыталась доказать обратное. Девочка маскировала свой дефект, много плавала и занималась спортом.

Фото: artistandstudio.tumblr.com

Злой рок. В 18 лет Фрида попала в аварию. Автобус, который вез девушку, столкнулся с трамваем. Кало очень сильно пострадала – среди травм, которые она получила, были десятки переломов костей, в том числе и позвоночника, а живот был пробит железным штырем. Из-за этой травмы Фрида никогда не сможет стать матерью. После ДТП жизнь девушки изменилась.

В книге Хейдена Эрреры «Фрида Кало», автор описывает отношение женщины к несчастному случаю, который с ней произошел. «Хотя она писала в картинах смерть – свою собственную метафорически, других – буквально, – Фрида никогда не могла изобразить свой несчастный случай. Много лет спустя она говорила, что хотела это сделать, но не смогла, потому что для нее несчастный случай был слишком «сложен» и «важен», чтобы принизить его до простого понятного образа».

Фото: pinterest.com

Автопортреты. Большая часть работ художницы – автопортреты. По словам Фриды, это случилось потому, что «себя она знает лучше всех». Из-за аварии девушка стала более тонко чувствовать хрупкость жизни и поэтому стала заниматься творчеством. Первой ее работой был автопортрет. Тенденция изображать себя и свое настроение на холсте прослеживается на протяжение всего творческого пути Фриды – в нем отпечаталась невозможность иметь детей, адские боли, отношения с мужем. Фрида Кало, художница:

Я никогда не рисую сны или кошмары. Я рисую свою собственную реальность.

Непростой брак. Мужем Фриды Кало был известный мексиканский художник Диего Ривера. Она вышла за него замуж в 22 года и ее не смутило, что мужчина был вдвое старше ее. Их связывала любовь к искусству и политические взгляды – оба были коммунистами. Однако их сильно разъединяли измены Диего – у мужа художницы постоянно были отношения на стороне и даже роман с ее сестрой. Как отмечала Фрида, «две самые большие трагедии в ее жизни – это трамвай и Диего. Диего больше». Их отношения были бурными и эмоциональными. Они даже один раз разводились, но через некоторое время Ривера приехал к Кало и умолял простить ее. И она сделала это.

Фото: worldartdalia.blogspot.ru

В Мексике некоторое время даже была в обращении банкнота номиналом в 500 песо, на которой с двух сторон были изображены Фрида и Диего.

Отношения с Троцким. Будучи коммунисткой, Фрида с мужем приютили у себя в доме Льва Троцкого, который бежал в Мексику. У художницы начался с ним роман. Однако жена Троцкого захотела поскорее переселить мужа из дома яркой мексиканки, и они переехали.

Фото: marieclaire.fr

Фрида умерла в 1954 году в возрасте 47 лет от воспаления легких. Она отмечала во время болезни, что «надеется, что никогда больше не вернется».

В 2002 году на экраны вышел художественный фильм «Фрида», где роль мексиканской художницы исполнила Сальма Хайек. Это была экранизация одноименного романа Хейдена Эрреры. Актриса мечтала сыграть свою соотечественницу около семи лет, и когда это случилось, Хайек была счастлива.

Фото: Peter Sorel