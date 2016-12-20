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Фото сына Виктории Азаренко появилось в сети

20 декабря 2016 09:14
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Новости Беларуси. Сотни поздравлений в эти минуты получает Виктория Азаренко и ее бойфренд Билли Маккинг. Напомним, они впервые стали родителями.

Фото сына Виктории Азаренко появилось в сети -1

Несколько часов назад в сети появилась фотография, на которой, как сообщают информагентства, новорожденный запечатлен вместе со своим отцом Билли Маккингом.



Фото выложил Крис Вайдман, защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» и друг Билли Маккинга.

Крис Вайдман: 
Новый кандидат на звание «Отец года»! Поздравляю Билли и Вику с рождением сына. Не могу дождаться встречи с малышом.

Радостным событием 27-летняя спортсменка поделилась со своими поклонниками. На страничках в социальных сетях она опубликовала фото, сопроводив трогательной подписью.

Виктория назвала рождение сына «самой лучшей победой» (здесь подробности).

В эксклюзивном интервью нашему телеканалу за два месяца до этого события, Виктория Азаренко призналась, что в вопросах воспитания детей последует примеру своей мамы.

Виктория Азаренко:
Я бы хотела, чтобы у моего ребенка был свой выбор, было предоставлено много разных вещей, из которых он или она могли бы выбрать. Я всегда считала себя очень счастливым ребенком, потому что моя мама никогда не хотела проживать мою жизнь своими мечтами, если можно так сказать. Она всегда хотела, чтобы я была лучше, чем она.

Большое интервью Виктории Азаренко программе «Неделя» здесь

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт # калейдоскоп # Крис Вайдман

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