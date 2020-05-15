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Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети

15 мая 2020 11:40
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Девушка сына Кристины Орбакайте трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.  

Теплые слова Мария опубликовала в Instagram. Их она посвятила Дени Байсарову, которому исполнилось 22 года.  

Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети -1

Фото: instagram.com/yourmaria

Девушка отметила, что ей очень повезло, что у нее есть такой человек в жизни.  

«С днем ​​рождения. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половина... Мне сильно повезло, что ты у меня есть! Будь самым самым счастливым»‌.  

Публикацию Мария сопроводила совместными снимками.  

Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети -4

Фото: instagram.com/yourmaria

О девушке внука Аллы Пугачевой известно немного. Она учится в Москве, а с Дени знакома с детства. Пара вместе уже два года.  

В соцсетях отметили, что влюбленные очень мило смотрятся вместе.   

Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети -7

Фото: instagram.com/orbakaite_k

К поздравлениям на своих страницах присоединилась и мама именинника ‌‌–‌ Кристина Орбакайте. Она пожелала сыну, чтобы у него все исполнилось.   

Дети и внуки Аллы Пугачевой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Дени Байсаров # Кристина Орбакайте # Фотофакт

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