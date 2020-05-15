Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети

Девушка сына Кристины Орбакайте трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.
Теплые слова Мария опубликовала в Instagram. Их она посвятила Дени Байсарову, которому исполнилось 22 года.
Девушка сына Кристины Орбакайте трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.
Теплые слова Мария опубликовала в Instagram. Их она посвятила Дени Байсарову, которому исполнилось 22 года.
Фото: instagram.com/yourmaria
Девушка отметила, что ей очень повезло, что у нее есть такой человек в жизни.
«С днем рождения. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половина... Мне сильно повезло, что ты у меня есть! Будь самым самым счастливым».
Публикацию Мария сопроводила совместными снимками.
Фото: instagram.com/yourmaria
О девушке внука Аллы Пугачевой известно немного. Она учится в Москве, а с Дени знакома с детства. Пара вместе уже два года.
В соцсетях отметили, что влюбленные очень мило смотрятся вместе.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
К поздравлениям на своих страницах присоединилась и мама именинника – Кристина Орбакайте. Она пожелала сыну, чтобы у него все исполнилось.
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