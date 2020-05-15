Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети

Теплые слова Мария опубликовала в Instagram. Их она посвятила Дени Байсарову, которому исполнилось 22 года.

Девушка отметила, что ей очень повезло, что у нее есть такой человек в жизни.

«С днем ​​рождения. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половина... Мне сильно повезло, что ты у меня есть! Будь самым самым счастливым»‌.

Публикацию Мария сопроводила совместными снимками.