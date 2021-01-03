Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле

Мужчина живёт вместе с сыном на ферме и ухаживает за оленями. Владелец занимается этим более 13 лет и получил прозвище «Мистер Рождество».

Как сообщает Daily Mail, сейчас 46-летний житель британского города Суонси Роб Морган владеет самым большим стадом оленей в своей стране. Однако около 13 лет назад у мужчины не было ни одного животного, вместо этого он выращивал ёлки.