Фанаты не поверили глазам. Иван Ургант показал снимок 12-летней дочери

Новости России. Актёр и шоумен Иван Ургант на своей странице в Instagram поздравил дочку с днём рождения и поделился её снимком.
Нине исполнилось 12 лет. Поклонники Урганта присоединились к поздравлениям и отметили, что девочка очень похожа на отца.
Новости России. Актёр и шоумен Иван Ургант на своей странице в Instagram поздравил дочку с днём рождения и поделился её снимком.
Нине исполнилось 12 лет. Поклонники Урганта присоединились к поздравлениям и отметили, что девочка очень похожа на отца.
Фото: instagram.com/urgantcom
Однако пользователи соцсетей не могут поверить, что дочери актёра всего 12 лет. По их мнению, Нина Ургант выглядит как взрослая девушка.
Напомним, в семье Урганта четверо детей. Старшие – Нико и Эрика – дети Натальи Кикнадзе от первого брака. Также у супругов есть общие дети – Нина и Валерия.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как поженились Иван и Наталья.
В первый раз Ургант получил отказ на предложение руки и сердца – здесь подробнее.