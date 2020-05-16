Фанаты не поверили глазам. Иван Ургант показал снимок 12-летней дочери

Нине исполнилось 12 лет. Поклонники Урганта присоединились к поздравлениям и отметили, что девочка очень похожа на отца.

Новости России. Актёр и шоумен Иван Ургант на своей странице в Instagram поздравил дочку с днём рождения и поделился её снимком.

Однако пользователи соцсетей не могут поверить, что дочери актёра всего 12 лет. По их мнению, Нина Ургант выглядит как взрослая девушка.

Напомним, в семье Урганта четверо детей. Старшие – Нико и Эрика – дети Натальи Кикнадзе от первого брака. Также у супругов есть общие дети – Нина и Валерия.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как поженились Иван и Наталья.