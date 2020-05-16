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Фанаты не поверили глазам. Иван Ургант показал снимок 12-летней дочери

16 мая 2020 09:52
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Новости России. Актёр и шоумен Иван Ургант на своей странице в Instagram поздравил дочку с днём рождения и поделился её снимком. 

Нине исполнилось 12 лет. Поклонники Урганта присоединились к поздравлениям и отметили, что девочка очень похожа на отца. 

Фанаты не поверили глазам. Иван Ургант показал снимок 12-летней дочери-1

Фото: instagram.com/urgantcom 

Однако пользователи соцсетей не могут поверить, что дочери актёра всего 12 лет. По их мнению, Нина Ургант выглядит как взрослая девушка. 

Напомним, в семье Урганта четверо детей. Старшие – Нико и Эрика – дети Натальи Кикнадзе от первого брака. Также у супругов есть общие дети – Нина и Валерия. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как поженились Иван и Наталья.

В первый раз Ургант получил отказ на предложение руки и сердца – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Нина Ургант # Наталья Кикнадзе # Фотофакт

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