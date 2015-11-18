Фанат «Звездных войн» создал дома музей, посвященный любимому фильму

Новости Великобритании. Фанат «Звездных войн» приглашает всех желающих посетить дом, который он превратил в настоящий храм для любителей научной фантастики.

Почтальон Дэйв Олдбери потратил около 230 тысяч долларов на свою коллекцию, посвященную «звездной» саге, в которую входят игрушки, плакаты, фигурки, книги и солдаты-штурмовики в полный рост, сообщает The Mirror.

Кроме того, мужчина сумел собрать 9 тысяч автографов актеров и членов съемочных групп, в том числе самых больших звезд, таких как сэр Алек Гиннесс, который сыграл джедая Оби-Вана Кеноби.