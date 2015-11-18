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Фанат «Звездных войн» создал дома музей, посвященный любимому фильму

18 ноября 2015 14:33
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Новости Великобритании. Фанат «Звездных войн» приглашает всех желающих посетить дом, который он превратил в настоящий храм для любителей научной фантастики.

Почтальон Дэйв Олдбери потратил около 230 тысяч долларов на свою коллекцию, посвященную «звездной» саге, в которую входят игрушки, плакаты, фигурки, книги и солдаты-штурмовики в полный рост, сообщает The Mirror.

Кроме того, мужчина сумел собрать 9 тысяч автографов актеров и членов съемочных групп, в том числе самых больших звезд, таких как сэр Алек Гиннесс, который сыграл джедая Оби-Вана Кеноби. 

Фанат «Звездных войн» создал дома музей, посвященный любимому фильму -1

Дэйв также имеет несколько татуировок в виде Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера.

В гараже его дома в городе Саутгемптон (графство Хэмпшир, Англия) хранится более 500 фигурок киносаги. 

Фанат «Звездных войн» создал дома музей, посвященный любимому фильму -4

Дэйв Олдбери приглашает фанатов пожить денек у него дома за $54.

Он установил несколько правил, например, пользоваться световыми мечами можно только на улице, а также нельзя пользоваться боковым подъездом к дому, так как это ведет к «темной стороне».

Дэйв Олдбери:
Я стал фанатом этого культового фильма, когда в 1977 году впервые увидел его, тогда мне было всего 8 лет. С того времени я путешествую по миру в поисках людей, создающих эти фильмы.
У меня есть о чем рассказать другим фанатам, и я с нетерпением жду их.

Фанат «Звездных войн» создал дома музей, посвященный любимому фильму -7

Совсем скоро на большие экраны выйдет очередной эпизод легендарной саги.

Премьера фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» состоится 17 декабря 2015 года.

Перевод: Лилия Соломенкова

# калейдоскоп # Кино

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