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Девушка на каблуках прошлась по канату на 840-метровой высоте

18 ноября 2015 13:37
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Новости Бразилии. Любительница острых ощущений Фейт Дики из Остина (штат Техас) прошла по тонкому канату над пропастью в ярко-розовых туфлях на каблуке во время фестиваля Highgirls Brazil Festival, сообщает Daily Mirror.

Девушка на каблуках прошлась по канату на 840-метровой высоте-1

Дело было на высоте 840 метров над уровнем моря.

Переходила девушка через Педра-да-Гавеа, одну из самых знаменитых скал в Рио-де-Жанейро.

Уверенную в себе и отважную Фейт соединяла с канатным мостом лишь одна тонкая верёвка на случай, если девушка споткнётся.

Девушка на каблуках прошлась по канату на 840-метровой высоте-4

Фейт Дики:
Сначала я потренировалась, пройдя по канату в моём обычном стиле – босиком.
Я сделала это, чтобы проверить натяжение каната и насладиться лёгкостью перехода, ведь переход на каблуках будет гораздо сложнее выполнить.

Это был мой первый переход в Рио, и вид был просто потрясающим.

У меня захватывало дух от того, что я парила над городом и пляжем, и в то же время шла по канатному мосту между скалами. Однако этот переход дался мне сложнее предыдущего, потому что канатный мост был длиннее, а

каблуки на туфлях были слишком маленькими. Так что поиск идеальных туфель на высоком каблуке продолжается.

Девушка на каблуках прошлась по канату на 840-метровой высоте-7

Перевод: Светлана Конашевская

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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