Девушка на каблуках прошлась по канату на 840-метровой высоте

Новости Бразилии. Любительница острых ощущений Фейт Дики из Остина (штат Техас) прошла по тонкому канату над пропастью в ярко-розовых туфлях на каблуке во время фестиваля Highgirls Brazil Festival, сообщает Daily Mirror .

Уверенную в себе и отважную Фейт соединяла с канатным мостом лишь одна тонкая верёвка на случай, если девушка споткнётся.

Фейт Дики:

Сначала я потренировалась, пройдя по канату в моём обычном стиле – босиком.

Я сделала это, чтобы проверить натяжение каната и насладиться лёгкостью перехода, ведь переход на каблуках будет гораздо сложнее выполнить.

Это был мой первый переход в Рио, и вид был просто потрясающим.

У меня захватывало дух от того, что я парила над городом и пляжем, и в то же время шла по канатному мосту между скалами. Однако этот переход дался мне сложнее предыдущего, потому что канатный мост был длиннее, а