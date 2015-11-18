Девушка на каблуках прошлась по канату на 840-метровой высоте

Новости Бразилии. Любительница острых ощущений Фейт Дики из Остина (штат Техас) прошла по тонкому канату над пропастью в ярко-розовых туфлях на каблуке во время фестиваля Highgirls Brazil Festival, сообщает Daily Mirror.
Новости Бразилии. Любительница острых ощущений Фейт Дики из Остина (штат Техас) прошла по тонкому канату над пропастью в ярко-розовых туфлях на каблуке во время фестиваля Highgirls Brazil Festival, сообщает Daily Mirror.
Дело было на высоте 840 метров над уровнем моря.
Переходила девушка через Педра-да-Гавеа, одну из самых знаменитых скал в Рио-де-Жанейро.
Уверенную в себе и отважную Фейт соединяла с канатным мостом лишь одна тонкая верёвка на случай, если девушка споткнётся.
Фейт Дики:
Сначала я потренировалась, пройдя по канату в моём обычном стиле – босиком.
Я сделала это, чтобы проверить натяжение каната и насладиться лёгкостью перехода, ведь переход на каблуках будет гораздо сложнее выполнить.
Это был мой первый переход в Рио, и вид был просто потрясающим.
У меня захватывало дух от того, что я парила над городом и пляжем, и в то же время шла по канатному мосту между скалами. Однако этот переход дался мне сложнее предыдущего, потому что канатный мост был длиннее, а
каблуки на туфлях были слишком маленькими. Так что поиск идеальных туфель на высоком каблуке продолжается.
Перевод: Светлана Конашевская