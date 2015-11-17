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Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки

17 ноября 2015 17:57
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Автобусные остановки Лондона, как правило, очень обычные и унылые, в то время как в советские времена в России нашелся человек с очень необычным взглядом на них.

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -1

Как сообщает газета The Independent, фотограф Кристофер Хервиг обнаружил эти произведения архитектурного искусства, путешествуя на мотоцикле из Лондона в Санкт-Петербург. Он составил альбом фотографий, который в настоящее время уже превратился в целую книгу.

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -4

Кристофер Хервиг:
Остановки оказались благодатной почвой для художественных экспериментов в советский период, к тому же на их постройку не налагали никаких ограничений, а также не требовалось больших денежных вложений.

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -7

Результатом всего этого является невероятное разнообразие стилей, от строгого брутализма до преувеличенной эксцентричности.

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -10

Во время своего путешествия Хервиг запечатлел не только необычные остановки России, но также и Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Литвы, Латвии, Беларуси и Эстонии. 

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -12

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -14

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -16

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -18

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -20

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -22

Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки -24

Перевод: Лилия Соломенкова

# калейдоскоп # Необычное

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