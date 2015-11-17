Фотофакт: Англичанин проехал на мотоцикле от Лондона до Питера и запечатлел необычные автобусные остановки

Автобусные остановки Лондона, как правило, очень обычные и унылые, в то время как в советские времена в России нашелся человек с очень необычным взглядом на них.

Как сообщает газета The Independent, фотограф Кристофер Хервиг обнаружил эти произведения архитектурного искусства, путешествуя на мотоцикле из Лондона в Санкт-Петербург. Он составил альбом фотографий, который в настоящее время уже превратился в целую книгу.

Кристофер Хервиг:

Остановки оказались благодатной почвой для художественных экспериментов в советский период, к тому же на их постройку не налагали никаких ограничений, а также не требовалось больших денежных вложений.

Результатом всего этого является невероятное разнообразие стилей, от строгого брутализма до преувеличенной эксцентричности.

Во время своего путешествия Хервиг запечатлел не только необычные остановки России, но также и Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Литвы, Латвии, Беларуси и Эстонии.

