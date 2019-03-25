Этери Тутберидзе впервые откровенно рассказала о трагедии в семье

«Казалось бы вот – апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли», – с грустью начала Тутберидзе.

Новости России. Недавно Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональное письмо, которое было написано менее года назад. По словам тренера, она не сделала этого раньше из-за советов друзей.

Незадолго до ОИ-2018 у матери Этери случился удар, который привёл к частичному параличу. Позже стало известно, что у женщины рак головного мозга.

«Дальше, как в тумане. Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз», – продолжила тренер.

Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии

Когда на Олимпиаде в Пхёнчхане подопечные Тутберидзе выиграли медали, люди ожидали увидеть в глазах тренера радость, но её не было.

«А по возвращению в Москву – борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную, моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. Мой отец не дожил полгода до Сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду», – рассказала Этери.

Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова

Затем Евгения Медведева решила сменить тренера. Для Тутберидзе решение спортсменки стало неожиданностью. До этого у тренера были хорошие отношения с ученицей, и она ставила её всем в пример. По словам Этери, она сделала для фигуристки «200% из 100 возможных в спорте».