Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях

Исполнитель вышел на подиум на костылях, получил награду и сказал, что ему невероятно приятно быть оценённым так высоко.

Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр культуры Владимир Мединский. В числе получавших звание был и Дима Билан.

Позже певец разместил на своей странице в Instagram пост, посвящённый этому событию. Билан искренне поблагодарил всех, кто поддерживал его и кому нравится его музыка.

«Быть на острие у руля огромного потока вкусов, направлений, мнений, жанров и характеров – труд невероятный! Скажу просто – всё начинается с нас самих», – написал артист.