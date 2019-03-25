Прямой эфир

Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях

25 марта 2019 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Певец Дима Билан пришёл получать звание заслуженного артиста России на костылях.  

Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр культуры Владимир Мединский. В числе получавших звание был и Дима Билан.  

Исполнитель вышел на подиум на костылях, получил награду и сказал, что ему невероятно приятно быть оценённым так высоко.  

Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях-1

Фото: instagram.com/bilanofficial  

Позже певец разместил на своей странице в Instagram пост, посвящённый этому событию. Билан искренне поблагодарил всех, кто поддерживал его и кому нравится его музыка.  

«Быть на острие у руля огромного потока вкусов, направлений, мнений, жанров и характеров – труд невероятный! Скажу просто – всё начинается с нас самих», – написал артист.  

Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях-4

Фото: instagram.com/bilanofficial  

В феврале мы рассказывали, что исполнитель поскользнулся на льду и сломал ногу. Однако это не помешало Билану выступить на концерте в Санкт-Петербурге. Теперь певец выздоравливает, однако на церемонию ему пришлось идти на костылях.  

Летом 2018 года Дима Билан вместе с певицей Polina выпустил нашумевший клип на песню «Пьяная любовь».  

В честь этого события мы решили узнать, о чём рассказывает главный хитмейкер России на своей странице в Instagram – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Дима Билан # Владимир Мединский

Другие новости рубрики

Все новости
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
25 марта 2019 13:35

Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете

Сергей Лазарев жёстко ответил на слова критиков
25 марта 2019 12:58

Сергей Лазарев жёстко ответил на слова критиков

Василий Шуйский. Как человек без принципов занял российский престол
25 марта 2019 12:43

Василий Шуйский. Как человек без принципов занял российский престол