Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях
Новости России. Певец Дима Билан пришёл получать звание заслуженного артиста России на костылях.
Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр культуры Владимир Мединский. В числе получавших звание был и Дима Билан.
Исполнитель вышел на подиум на костылях, получил награду и сказал, что ему невероятно приятно быть оценённым так высоко.
Фото: instagram.com/bilanofficial
Позже певец разместил на своей странице в Instagram пост, посвящённый этому событию. Билан искренне поблагодарил всех, кто поддерживал его и кому нравится его музыка.
«Быть на острие у руля огромного потока вкусов, направлений, мнений, жанров и характеров – труд невероятный! Скажу просто – всё начинается с нас самих», – написал артист.
Фото: instagram.com/bilanofficial
В феврале мы рассказывали, что исполнитель поскользнулся на льду и сломал ногу. Однако это не помешало Билану выступить на концерте в Санкт-Петербурге. Теперь певец выздоравливает, однако на церемонию ему пришлось идти на костылях.
Летом 2018 года Дима Билан вместе с певицей Polina выпустил нашумевший клип на песню «Пьяная любовь».
В честь этого события мы решили узнать, о чём рассказывает главный хитмейкер России на своей странице в Instagram – здесь подробнее.