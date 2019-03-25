Сергей Лазарев жёстко ответил на слова критиков

Новости России. Сергей Лазарев рассказал о том, что в нём изменилось в сравнении с первым выступлением на «Евровидении». Интервью с представителем России размещено на официальном сайте международного песенного конкурса.
Когда Лазарева спросили, почему он захотел попробовать свои силы во второй раз, артист ответил, что для него это хорошая возможность показать себя с другой стороны.
«Эта песня совершенно отличается от той, которую я исполнял в 2016 году. Жанры совершенно разные. В этот раз – эпическая баллада с мощным вокалом», – пояснил певец.
Что касается советов, то Сергей порекомендовал не обращать внимание на букмекеров и не принимать близко к сердцу мнения других.
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
«Я помню, как в ночь перед финалом в 2016 году все приходившие ко мне говорили, что вероятность моей победы примерна равна 100%. Мне казалось, что рано делать такие прогнозы, ведь всякое может случиться. В итоге я оказался прав», – рассказал Лазарев.
В этот раз, по словам исполнителя, он не будет смотреть оценки букмекеров, слушать рассуждения других о его номере, вместо этого он будет делать так, как считает нужным, чтобы остаться верным себе.
Кстати, 25 марта на момент 15:55 букмекеры оценивают шансы представителя России на победу в песенном конкурсе в 13%. Это второе место. На первом находится представитель Нидерландов с 21%, а на третьем месте представитель Швейцарии с 10%.
Недавно Лазарев пообещал удивить на сцене «Евровидения».
«Выступление будет эпичнее фильмов» (здесь подробнее).