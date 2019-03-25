Сергей Лазарев жёстко ответил на слова критиков

Новости России. Сергей Лазарев рассказал о том, что в нём изменилось в сравнении с первым выступлением на «Евровидении». Интервью с представителем России размещено на официальном сайте международного песенного конкурса.

Когда Лазарева спросили, почему он захотел попробовать свои силы во второй раз, артист ответил, что для него это хорошая возможность показать себя с другой стороны.

«Эта песня совершенно отличается от той, которую я исполнял в 2016 году. Жанры совершенно разные. В этот раз – эпическая баллада с мощным вокалом», – пояснил певец.

Что касается советов, то Сергей порекомендовал не обращать внимание на букмекеров и не принимать близко к сердцу мнения других.

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