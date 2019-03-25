Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете

Пьер-Луи занимается фотографированием уже более десяти лет. Несколько лет назад он даже бросил свою работу инженера, чтобы полностью погрузиться в искусство. Особенностью его снимков является фотографирование предметов в инфракрасном и ультрафиолетовом свете. Например, после съёмок в инфракрасном свете получился непривычно бледный Париж.

Новости Франции. Французский фотограф Пьер-Луи Феррер решил показать, как ультрафиолет влияет на человеческую кожу.

Недавно Феррер занялся новым проектом под названием «Brut» (необработанный). Всего в проекте 20 изображений: 10 портретов и 10 частей тела. Все фото сделаны в ультрафиолете, поэтому видны незаметные без специального оборудования веснушки.

При помощи своего проекта, насколько известно, Пьер-Луи хотел добиться двух целей: создать атмосферу доверия и убедить людей пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать рака кожи.

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