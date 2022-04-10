Этот период длится несколько лет. Учёные нашли время, когда человек особенно продуктивен

Будь то художник, ученый или кинорежиссер, у первопроходцев в определенных областях часто бывает так называемая критиками «горячая полоса», когда они более продуктивны и создают серию выдающихся работ за короткое время. Как сообщает Daily Mail, ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе утверждают, что нашли секретную формулу, которая в прямом смысле помогает новичкам создавать более удачные работы.

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Используя форму искусственного интеллекта ученые собирали данные, связанные с тысячами художников, режиссеров и ученых, чтобы определить волшебную формулу успеха. По их словам, «горячие полосы» являются прямым результатом многих лет «исследований» (изучения различных стилей или тем), за которыми сразу же следуют годы «эксплуатации» (сосредоточение внимания на узкой области для развития глубоких знаний).

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Они определяют «горячую полосу» как серию впечатляющих работ, собранных вместе в тесной последовательности. Новое исследование было проведено учеными из Школы менеджмента имени Келлога при Северо-Западном университете штата Иллинойс. «Ни «исследование», ни «эксплуатация» в отдельности не ассоциируются с «горячей полосой». Это их последствия», – объяснил руководитель исследования Дашун Ван.

Фото: dashunwang.com

«Хотя «исследование» считается риском, потому что оно может никуда не привести, оно увеличивает вероятность наткнуться на отличную идею. Напротив, «эксплуатация» обычно рассматривается как консервативная стратегия. Если вы будете использовать один и тот же тип работы снова и снова в течение длительного периода времени, это может подавить творческий потенциал. Но, что интересно, «исследование», за которым следует «эксплуатация», по-видимому, демонстрирует устойчивую связь с наступлением «горячих полос». В качестве примера из мира искусства исследователи приводят американского художника-абстракциониста 20 века Джексона Поллока, наиболее известного своей «капельной живописью», когда краска капала или выливалась на холст. Но прежде чем разработать свою знаменитую технику, Поллок увлекался рисованием, печатью и сюрреалистическими картинами людей, животных и природы.

Фото: wikiart.org / Марта Холмс

По словам авторов исследования, период «исследования», за которым последовала «эксплуатация» его новой капельной техники, настроила Поллока на «горячую полосу». В случае Поллока это был трехлетний период с 1947 по 1950 год, в течение которого он создал все свои «забрызганные» шедевры. Эта теория применима не только к художникам. Например, новозеландский кинорежиссер Питер Джексон попал в «горячую полосу», когда снял трилогию «Властелин колец», выпущенную в период с 2001 по 2003 год. Однако до этого времени Джексон работал над различными типами фильмов, включая биографические и комедию ужасов, ни один из которых не был столь успешным.

Фото: deviantart.com/vincentxyooj

Для нового исследования команда Дашун Вана использовала алгоритмы распознавания изображений для сбора данных из 800 000 картин изобразительного искусства, собранных в музеях и галереях, которые охватывают историю карьеры 2128 художников. Для кинорежиссеров команда собрала данные с сайта Internet Movie Database (IMDb) [IMDb – одна из самых крупных баз данных о кинематографе. Прим.ред.], который включал 79 000 фильмов 4337 режиссеров. Ван и его сотрудники оценили «горячую полосу» в каждой карьере. Затем они сопоставили время этих полос с творческими траекториями каждого человека. Рассматривая карьеру за четыре года до и после «горячей полосы», команда обнаружила, что, когда за эпизодом «исследования» не последовала «эксплуатация», вероятность «горячей полосы» значительно снижалась. Аналогичным образом, сама по себе «эксплуатация», которой не предшествовало «исследование», также не гарантировала «горячую полосу».

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Но когда за «исследованием» вплотную последовала «эксплуатация», исследователи отметили, что вероятность «горячей полосы» последовательно и значительно возрастала. В среднем «горячая полоса» длится около 5 лет, после чего люди возвращаются к обыденному состоянию. «Мы смогли выявить одну из первых закономерностей, лежащих в основе возникновения «горячих полос», которые универсальны для различных творческих сфер. Наши результаты показывают, что творческие стратегии, которые уравновешивают экспериментирование с реализацией, могут быть особенно мощными», – сказал Ван.

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В 2018 году Ван и его коллеги опубликовали статью в журнале Nature, в которой описали «горячие полосы» в художественной, культурной и научной карьере. В то время они называли этот период «определенным периодом, в течение которого производительность человека значительно лучше, чем его или ее типичная производительность». Установив, что «горячие полосы» действительно происходят, Ван был мотивирован выяснить, что их вызывает. Он нашел ключ к разгадке, посетив музей Ван Гога в Амстердаме.

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Ван Гог пережил художественный прорыв между 1888 и 1890 годами, во время которого он написал свои самые известные работы, в том числе «Звездная ночь», «Подсолнухи» и «Спальня в Арле». Однако до этого его работы были менее импрессионистичными и более реалистичными. В ранний период он также склонялся к использованию мрачных землистых тонов, а не ярких, размашистых цветов, которые принесли ему известность. «Его творчество до 1888 года было полно натюрмортов, карандашных рисунков и портретов. Они сильно отличались по характеру от работ, которые он создал во время своей «горячей полосы», – говорит ведущий автор исследования Дашун Ван.

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