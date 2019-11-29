Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла

Несовершеннолетняя решила пробраться в дом через дымоход. Она забралась на крышу и залезла в трубу, предполагая, что её нижняя часть не будет закрыта, однако именно так и случилось. В итоге девушка застряла и крикнула подруге, чтобы та вызвала спасателей.

Как сообщает Daily Mail, весёлый случай произошёл в штате Аризона. 17-летняя местная жительница гуляла вместе с подругой. Вернувшись домой, девушка обнаружила, что входная дверь заперта.

Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи.

Девушка провела в трубе 90 минут, а затем ещё 40 минут длилась спасательная операция. Когда несовершеннолетнюю извлекли наружу, она была бодра и даже смеялась. Спасённую осмотрели, чтобы убедиться, что она не получила травм.

Отмечается, что родители девушки были взбешены необдуманным поступком дочери.

А вот неожиданный поступок девочки в другой семье вызвал у родителей гордость.