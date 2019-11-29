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Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла

29 ноября 2019 12:50
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Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи. 

Как сообщает Daily Mail, весёлый случай произошёл в штате Аризона. 17-летняя местная жительница гуляла вместе с подругой. Вернувшись домой, девушка обнаружила, что входная дверь заперта. 

Несовершеннолетняя решила пробраться в дом через дымоход. Она забралась на крышу и залезла в трубу, предполагая, что её нижняя часть не будет закрыта, однако именно так и случилось. В итоге девушка застряла и крикнула подруге, чтобы та вызвала спасателей. 

Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла -1

Фото: Fox 10 Phoenix 

Девушка провела в трубе 90 минут, а затем ещё 40 минут длилась спасательная операция. Когда несовершеннолетнюю извлекли наружу, она была бодра и даже смеялась. Спасённую осмотрели, чтобы убедиться, что она не получила травм. 

Отмечается, что родители девушки были взбешены необдуманным поступком дочери. 

А вот неожиданный поступок девочки в другой семье вызвал у родителей гордость.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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