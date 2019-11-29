Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла

Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи.
Как сообщает Daily Mail, весёлый случай произошёл в штате Аризона. 17-летняя местная жительница гуляла вместе с подругой. Вернувшись домой, девушка обнаружила, что входная дверь заперта.
Несовершеннолетняя решила пробраться в дом через дымоход. Она забралась на крышу и залезла в трубу, предполагая, что её нижняя часть не будет закрыта, однако именно так и случилось. В итоге девушка застряла и крикнула подруге, чтобы та вызвала спасателей.