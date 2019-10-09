«Улицы разбитых фонарей» 20 лет спустя. Как изменились актёры культового сериала

Первые серии сериала «Улицы разбитых фонарей» вышли на экраны в 1998 году. Кинолента растянулась на 16 сезонов и в каждой серии рассказывала о буднях сотрудников милиции. Хотя бы одну серию этой картины, наверное, каждый человек видел однажды. Мы посмотрели, как изменились актеры за 20 лет и показываем вам в нашем материале. Анастасия Мельникова

Фото: kino-teatr.ru, vk.com/anastasya_melnikova Актриса Анастасия Мельникова сыграла в «Улицах разбитых фонарей» Анастасию Абдулову, милиционера из убойного отдела. Сейчас же Мельникова продолжает сниматься в кино. В 2016 году актриса была переизбрана депутатом на 5 лет. Александр Половцев

Фото: kino-teatr.ru Актер и телеведущий Александр Половцев запомнился зрителям в роли майора милиции Олега Соловца. Его герой был руководителем убойного отдела. Александр Половцев получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации, в его фильмографии насчитывается более 80 работ. В 2017 году актер поучаствовал в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где отвечал на каверзные вопросы, а в 2019 году поучаствовал в интервью Бориса Корчевникова «Судьба человека». Сергей Селин

Фото: kino-teatr.ru После «Улиц разбитых фонарей» Сергея Селина начали узнавать как милиционера Толика Дукалиса. Режиссеры сериала не ожидали бешеный успех, поэтому Селин снялся в картине за компанию с другом. Позже его фильмография пополнилась ролью в фильме «Выкрутасы» с Милой Йовович. С 2015 года фильмы с участием Сергея Селина не анонсируются. «Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя Александр Лыков

Фото: kino-teatr.ru Александр Лыков стал узнаваемым после роли Владимира Казанцева по кличке «Казанова». По сериалу он был капитаном милиции. Актер продолжает сниматься в кино до сих пор. Недавно он появлялся в мелодраме «О любви», после в фантастической драме «День до». Алексей Нилов

Фото: kino-teatr.ru Капитана милиции Ларина сыграл Алексей Нилов. Актер смог заявить о себе и успешно развивать актерскую карьеру. Уже в 2006 году он получил статус застуженного артиста Российской Федерации. Актер активно продолжает сниматься в кино. В 2019 году Нилов появился в картинах «Звезды и лисы» и «Условный мент». Михаил Трухин

Фото: kino-teatr.ru Михаилу Трухину также принесли известность съемки в сериале в роли лейтенанта милиции Волкова. Актер играет в театре и снимается в кино. Его приняли в труппу Московского Художественного театра имени А.П. Чехова в 2006 году, где он служит до сих пор. В 2015 году Трухин сыграл одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Измены». Оскар Кучера

Фото: kino-teatr.ru, instagram.com/oskarkuchera После роли милиционера в «Улицах разбитых фонарей» Оскар Кучера проснулся знаменитым. Он стал успешным шоуменом, примерным семьянином и написал книгу. Сейчас актер с женой растят четверых детей. Кучера продолжает играть в антрепризе. Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада» Евгений Дятлов

Фото: kino-teatr.ru, vk.com/club1014469 Актер театра Евгений Дятлов сыграл капитана Дымова в «Улице разбитых фонарей». Роль прославила актера, он стал узнаваем. Актер начал появляться не только в кино, но и на музыкальной сцене. Дятлов победил в шоу «Две звезды-2», а в 2015 году участвовал в программе «Точь-в-точь». Юрий Кузнецов

Фото: kino-teatr.ru Подполковника милиции Петренко по кличке «Мухомор» сыграл Юрий Кузнецов. Такая кличка привязалась к актеру на долгие годы. В 2016 году актер отметил 70-летие. Сейчас Кузнецов продолжает играть роли в кино и служить в театре. В 2019 году артист появился в «Немедленном реагировании», еще одна картина находится в производстве. Леонид Куравлев