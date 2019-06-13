«Если вы падаете, ты обязан держать его до последнего, рискуя собой». Воздушные гимнастки рассказали о своей работе

В Беларуси самые сложные, интересные, а иногда и смертельно опасные представления можно увидеть на манеже Белгосцирка. Совсем недавно белорусские гимнастки победили на международном фестивале циркового искусства «Золотой каштан» в Киеве. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – артисты Белорусского государственного цирка – Анастасия Донченко и Анастасия Путято.

Вы работаете без страховки? Анастасия Донченко, артистка Белорусского государственного цирка:

Да. Я уверена, любой здравомыслящий человек боится высоты, любой воздушный артист. Если ты не боишься высоты, надо задуматься. И мы, естественно, тоже боимся высоты. Но у нас замечательный режиссёр Алла Анатольевна Алиева. И она сделала наш номер чем-то уникальным и отличающимся от других. Мы без страховки, у нас своя хореография со своей стилистикой, у нас свои элементы, не похожие на других. Мы используем реквизит по-другому. И естественно, если хочешь быть лучшим, надо работать без страховки и делать всё на грани риска. Каждый артист выбирает сам: ты можешь работать со страховкой, можешь – без. Но трюки фестивального уровня должны быть на высоте.

А сетка, хотя бы, есть внизу? Анастасия Донченко:

Нет, это не воздушный полёт.