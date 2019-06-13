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«Если вы падаете, ты обязан держать его до последнего, рискуя собой». Воздушные гимнастки рассказали о своей работе

13 июня 2019 09:55
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В Беларуси самые сложные, интересные, а иногда и смертельно опасные представления можно увидеть на манеже Белгосцирка.

Совсем недавно белорусские гимнастки победили на международном фестивале циркового искусства «Золотой каштан» в Киеве.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – артисты Белорусского государственного цирка – Анастасия Донченко и Анастасия Путято.

«Если вы падаете, ты обязан держать его до последнего, рискуя собой». Воздушные гимнастки рассказали о своей работе-1

Вы работаете без страховки?

Анастасия Донченко, артистка Белорусского государственного цирка:
Да. Я уверена, любой здравомыслящий человек боится высоты, любой воздушный артист. Если ты не боишься высоты, надо задуматься. И мы, естественно, тоже боимся высоты. Но у нас замечательный режиссёр Алла Анатольевна Алиева. И она сделала наш номер чем-то уникальным и отличающимся от других.

Мы без страховки, у нас своя хореография со своей стилистикой, у нас свои элементы, не похожие на других. Мы используем реквизит по-другому. И естественно, если хочешь быть лучшим, надо работать без страховки и делать всё на грани риска. Каждый артист выбирает сам: ты можешь работать со страховкой, можешь – без. Но трюки фестивального уровня должны быть на высоте.

«Если вы падаете, ты обязан держать его до последнего, рискуя собой». Воздушные гимнастки рассказали о своей работе-4

А сетка, хотя бы, есть внизу?

Анастасия Донченко:
Нет, это не воздушный полёт.

«Если вы падаете, ты обязан держать его до последнего, рискуя собой». Воздушные гимнастки рассказали о своей работе-7

От кого ещё зависит ваша жизнь?

Анастасия Донченко:
В жизни ты можешь человеку не доверять, с ним не общаться, не контактировать. В семьях очень много бывает конфликтов в цирке. Но в манеже ты должен понимать, что ты держишь человека, в твоих руках его жизнь. И что бы ни случилось, даже если это будет риск для тебя лично, ты должен держать человека до последнего. Даже понимая, что ты разобьёшься. Ты согласился на это, и ты обязан.

Если, не дай Бог, вы падаете или у вас какой-то риск идет во время номера, ты обязан держать его до последнего, рискуя собой. Если ты согласился, то, пожалуйста, ты просто обязан перед человеком, с которым ты работаешь. Обязательно надо прятать глубоко в себя свой характер. Какие бы сложные характеры не были, в работе всё это забывается. Ты думаешь о номере, о партнёре.

# Цирк # калейдоскоп # Анастасия Донченко # Анастасия Путято

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