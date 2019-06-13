Где отдохнуть на летних каникулах в Минске? Советуем 4 самых классных места

Валерия Борисевич, СТВ:

Как провести летние каникулы, чтобы они запомнились надолго? Мы составили топ самых классных мест столицы, которые обязательно стоит посетить в эти каникулы.

Когда уроки и экзамены остаются позади и приходит долгожданная пора каникул, возникает вполне закономерный вопрос: как же отдохнуть? Желательно, за небольшие деньги. Если поехать к морю возможности нет, а развлечься хочется прямо сейчас, не унывайте – в городе тоже полно вариантов. Самое время вооружиться картой Минска и поехать туда, куда раньше никак не получалось выбраться.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

В Минском зоопарке наступил летний сезон. Мы проводим множество развлекательных, познавательных акций, мероприятий и фестивалей. Ребят ждёт много различных развлечений и сюрпризов. Здесь можно весело провести время не только детям, но и всей семье.

Укрыться от каменных джунглей города и погрузиться в первобытный мир природы поможет столичный зоопарк. Лояльные цены и множество акций не только помогут провести отдых весело, но и выгодно. Валерия Борисевич:

Зоопарк из года в год находится на первых местах афиш выходного дня.

Грациозные львы, пушистые лисы и гогот хвастливых павлинов не только избавят от стресса, но и зарядят положительными эмоциями на недели вперёд.

Еще одна локация для приятного и полезного отдыха, по мнению минчан, – Ботанический сад. Анна Козел, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Ботанический сад – это природа, она самый лучший учитель. Очень часто Ботанический сад, так как он находится практически в центре Минска, называют зелёным оазисом среди каменных джунглей. Кому, наверное, не повезло выехать на моря, отдохнуть с детьми где-то за городом, мы приглашаем в Центральный ботанический сад. Здесь можно побывать в тропиках, субтропиках и познакомиться с ландшафтом разных стран и даже разных континентов. В Ботаническом саду проводится достаточно много мероприятий как для детей, так и для взрослых. В саду ожидаются вечера классической, джазовой и латиноамериканской музыки.

Павел Горбарук, посетитель:

Мы летом и зимой посещаем Ботанический сад, потому что это большая гордость Беларуси и, в частности, города Минска. Мне больше всего нравятся вот эти аллеи, особенно сосновые, идёшь как будто, в сказку вступаешь, кажется, что вот-вот медведь скоро появится.

Валерия Борисевич:

Красота столичного Ботанического сада привлекает огромное количество туристов. Экзотические растения, бабочки и лето вокруг! Приятный отдых гарантирован!

Для экстремалов и любителей отдыха с драйвом в столице открылось множество батутных арен. Тот случай, когда и весело, и полезно. В таком игровом центре можно запросто почувствовать себя профессиональным акробатом, а ещё, пусть и ненадолго, погрузиться в детство! Ведь кое-где попрыгать можно и взрослым.

Для тех же, кто давно мечтал попасть в сюжет любимой сказки, сериала или хоррор-фильма, открылись незабываемые квесты в реальности. Проявить смекалку в командной игре или знатно пощекотать нервишки можно, не выезжая за пределы МКАДа!