Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру

Необычные снимки делает фотограф из Саудовской Аравии. Мужчину зовут Мофид Абу Шалва.
Он занимается макросъемкой и особенно часто делает фото насекомых. Причем с неожиданных ракурсов.
Необычные снимки делает фотограф из Саудовской Аравии. Мужчину зовут Мофид Абу Шалва.
Он занимается макросъемкой и особенно часто делает фото насекомых. Причем с неожиданных ракурсов.
Долгоносик. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa
Разные виды жуков, стрекозы, пауки и другие насекомые становятся героями работ Мофида. Ради особенных портретов мужчина ездит по всему миру – от пустынь до лесов Амазонки.
Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa
Самым сложным в его работе является поиск нужных насекомых, на это и уходит большая часть времени.
Паук. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa
По словам фотографа, многим из насекомых на его снимках грозит исчезновение.
Жук-голиаф. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa
На аккаунт Мофида Абу Шалва подписаны более 20 тысяч человек.
Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa
За свой проект фотограф получил множество премий.
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