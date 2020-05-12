Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру

Необычные снимки делает фотограф из Саудовской Аравии. Мужчину зовут Мофид Абу Шалва. Он занимается макросъемкой и особенно часто делает фото насекомых. Причем с неожиданных ракурсов.

Долгоносик. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

Разные виды жуков, стрекозы, пауки и другие насекомые становятся героями работ Мофида. Ради особенных портретов мужчина ездит по всему миру –‌ от пустынь до лесов Амазонки.

Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

Самым сложным в его работе является поиск нужных насекомых, на это и уходит большая часть времени.

Паук. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

По словам фотографа, многим из насекомых на его снимках грозит исчезновение.

Жук-голиаф. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

На аккаунт Мофида Абу Шалва подписаны более 20 тысяч человек.

Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa