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Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру

12 мая 2020 10:27
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Необычные снимки делает фотограф из Саудовской Аравии. Мужчину зовут Мофид Абу Шалва. 

Он занимается макросъемкой и особенно часто делает фото насекомых. Причем с неожиданных ракурсов. 

Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру -1

Долгоносик. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

Разные виды жуков, стрекозы, пауки и другие насекомые становятся героями работ Мофида. Ради особенных портретов мужчина ездит по всему миру – от пустынь до лесов Амазонки.   

Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру -4

Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

Самым сложным в его работе является поиск нужных насекомых, на это и уходит большая часть времени.  

Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру -7

Паук. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa  

По словам фотографа, многим из насекомых на его снимках грозит исчезновение.   

Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру -10

Жук-голиаф. Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

На аккаунт Мофида Абу Шалва подписаны более 20 тысяч человек.

Это портрет паука. Фотограф делает необычные снимки насекомых по всему миру -13

Фото: instagram.com/mofeed.abu.shalwa

За свой проект фотограф получил множество премий.   

Мужчина гулял около своего дома и нашел неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас (читать далее).

# Насекомые # калейдоскоп # Мофид Абу Шалва

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