Оперная певица уехала в белорусскую деревню на самоизоляцию. Посмотрите, чем она занимается

Новости Беларуси. С оперных сцен Италии и Литвы – в белорусский огород. А из музыкальной элиты – в Instagram-блогеры. Оперная певица Маргарита Левчук заботы столичные променяла на деревенские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока ее интернет-персонаж «Баба Рита» собирает лайки, другие уже пакуют чемоданы по своим адресам малой родины. Как белорусы, проводят время во время самоизоляции – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Вместо оркестра – птицы и шум ветра. Лесная акустика не хуже миланского «Ла-Скала». Репертуар – в духе чего попросит душа. А в лесу она все больше требует народного. Пандемия застала оперную диву Маргариту Левчук на гастролях в Италии – там планировалось шесть больших постановок. Одну из последних отменили в связи с коронавирусом. Две недели на самоизоляции в городской квартире – и девушка рванула на свою малую родину.

Маргарита Левчук, оперная певица:

Потому что хочется домой, к родным. Хочется в свои края. Если сидеть где-то, то сидеть дома. Дома и родные стены лечат, и все протекает быстрее. Потому что в Минске в четырех стенах просто делать нечего. Одни сериалы и всё. А здесь и лес, и природа, и родители, и дом, и огород, и собаки, и кошки. Всё же какое-то разнообразие. Более 30 отмененных выступлений в Беларуси, Украине, Литве и Италии. Рабочий график с командой перекроили, а точнее, перечеркнули на неопределенное время. Сельское уединение артистки проходит в родительском доме под Брестом. 30 кроликов и огород заполнили пустые графы в ежедневном расписании.