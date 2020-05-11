Никакой магии. 51-летняя женщина выглядит удивительно молодой

Жительница Южной Кореи стала известной в соцсетях благодаря своей необычно юной внешности. Ли Су Джин уже 51 год, но в большинстве случаев ей не дашь больше 30.

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин в 51 год)

Как сообщает Oddity Central, Су Джин родилась в 1969 году, она – стоматолог. Женщина решила создать страничку в Instagram в 2015 году, когда её дочь Джена перестала с ней разговаривать. Позже девушка поняла, что её план игнорировать маму и обижаться на неё не действует. Ли стала много времени проводить в соцсетях и не беспокоилась об отсутствии общения с дочерью.

Фото: instagram.com/sjeuro (Джена в 2012 году)

Фото: instagram.com/sjeuro (Джена с мамой в 2016 году)

Впрочем, когда девушка прямо сказала маме, что она совсем не уделяет ей внимания, женщина признала правоту дочери. Су Джин поняла, что слишком часто публикует свои фотографии и просматривает чужие. Но к тому времени пользователи соцсетей уже успели найти в вечно молодой Ли своего кумира, поэтому женщина не забросила Instagram-страничку.

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин в 24 года)

После откровенного разговора с дочкой Су Джин меньше времени проводит в соцсетях, но теперь иногда делится фотографиями вместе с Дженой. Пожалуй, именно благодаря взрослеющей Джене можно понять, что ей мама не публикует старые снимки под видом новых.

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин, 46 лет)

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин, 47 лет)

Некоторые пользователи соцсетей считают, что Ли сделала себе не одну операцию, чтобы выглядеть настолько молодо. Однако женщина уверяет, что ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов.

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин с дочкой, 48 лет)

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин с дочкой, 49 лет)

Каких-либо секретов тоже нет. Су Джин регулярно посещает зал, иногда сидит на диетах, спит не менее 8 часов в сутки, использует кремы для ухода за кожей и является неисправимым оптимистом.

Фото: instagram.com/sjeuro (Ли Су Джин, 50 лет)