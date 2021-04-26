Мужчина заметил странные взгляды кота и собаки. И в следующий миг он уже поспешно уходил из дома

Мужчина спокойно занимался своими делами на кухне, когда заметил пристальные взгляды своих домашних животных. Увидев, на что они смотрят, парень быстро покинул дом. Как сообщает Yahoo News Australia, 45-летний житель провинции Таиланда Пхатталунг по имени Суджит Тавесук занимался обычными делами по хозяйству. Находясь на кухне, мужчина обратил внимание на странное поведение домашних животных.

Фото: Viral Press / Australscope

Как оказалось, звери не требовали корм или ласку хозяина, а предостерегали его. Суджит внезапно вспомнил, что видел снаружи дома крупную змею. С похолодевшим сердцем, Тавесук обвёл взглядом кухню и увидел трёхметровую кобру, которая с аппетитом смотрела на уток мужчины. Таиландец быстро вызвал спасателей, а сам вышел на улицу. Прибывшие специалисты обнаружили, что змея забралась в тёмный угол и не хотела никуда уходить. Однако они подцепили рептилию длинными шестами, а затем ловко поместили в мешок.

Фото: Viral Press / Australscope