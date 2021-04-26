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Мужчина заметил странные взгляды кота и собаки. И в следующий миг он уже поспешно уходил из дома

26 апреля 2021 13:54
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Мужчина спокойно занимался своими делами на кухне, когда заметил пристальные взгляды своих домашних животных. Увидев, на что они смотрят, парень быстро покинул дом. 

Как сообщает Yahoo News Australia, 45-летний житель провинции Таиланда Пхатталунг по имени Суджит Тавесук занимался обычными делами по хозяйству. Находясь на кухне, мужчина обратил внимание на странное поведение домашних животных. 

Мужчина заметил странные взгляды кота и собаки. И в следующий миг он уже поспешно уходил из дома -1

Фото: Viral Press / Australscope 

Как оказалось, звери не требовали корм или ласку хозяина, а предостерегали его. Суджит внезапно вспомнил, что видел снаружи дома крупную змею. С похолодевшим сердцем, Тавесук обвёл взглядом кухню и увидел трёхметровую кобру, которая с аппетитом смотрела на уток мужчины. 

Таиландец быстро вызвал спасателей, а сам вышел на улицу. Прибывшие специалисты обнаружили, что змея забралась в тёмный угол и не хотела никуда уходить. Однако они подцепили рептилию длинными шестами, а затем ловко поместили в мешок. 

Мужчина заметил странные взгляды кота и собаки. И в следующий миг он уже поспешно уходил из дома -4

Фото: Viral Press / Australscope 

Жилец дома с облегчением вздохнул и спросил у спасателей, что они намерены делать со змеёй. Фермера заверили, что рептилия не пострадает, её просто увезут на безопасное расстояние и выпустят на свободу. 

Кстати, недавно мы рассказывали про парня, у которого тоже появился неожиданный гость. И мужчина решил использовать медведя в своих целях – подробнее здесь

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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