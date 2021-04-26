Пожарный помог людям выйти из лифта и стал знаменитостью в соцсетях. Одна из спасённых позвала его на свидание

Обычно задачей пожарных является понижение температуры в помещении, но один из них оказался слишком горяч. В итоге спасённая девушка не устояла перед соблазном и позвала парня на свидание. Хейли Логан живёт в Нью-Йорке и работает дантисткой. Как и многие молодые люди, девушка является активной пользовательницей соцсетей, в частности TikTok. Один из недавних роликов Хейли набрал более трёх с половиной миллионов просмотров и растопил сердца людей по всему миру.

Фото: tiktok.com/@hmlogan

23 апреля Логан застряла в лифте. И хотя это обычная ситуацию, в которую часто попадают люди по всему миру, для девушки этот момент стал весьма запоминающимся. После некоторого ожидания находившиеся в лифте люди услышали голоса пожарных, подоспевших на помощь. Вскоре дверь отворилась, и Хейли увидела симпатичного молодого человека в униформе. Девушке не хватило смелости сразу должным образом отблагодарить своего спасителя, но это мысль прочно засела у неё в голове.

Фото: tiktok.com/@firefighterbliss

Наконец, Логан опубликовала в TikTok ролик и попросила людей помочь ей найти того самого пожарного. И сила соцсетей сделала своё дело. Хейли рассказала, что её ролик увидела сестра молодого человека и убеждала его создать себе страничку и ответить Логан. Парень так и поступил. Он записал видео, в котором признался, что неожиданно для себя стал популярным, хотя всего лишь делал свою работу. Пожарный также был рад, что с девушкой всё хорошо. Посмотрев видео, Хейли была в восторге. Она поблагодарила всех пользователей соцсетей за помощь, поблагодарила пожарного за спасение и позвала парня на свидание.

Фото: tiktok.com/@hmlogan