«Это даёт огромную силу». Близкие Анастасии Заворотнюк поблагодарили всех за поддержку
Новости России. Семья и близкие Анастасии Заворотнюк выразили признательность всем неравнодушным людям за добрые слова в адрес актрисы. Благодарность опубликована в Instagram-аккаунте в её поддержку.
«Это даёт огромную силу и помогает двигаться вперёд», – говорится в сообщении.
По словам близких Заворотнюк, в день рождения артистки, 3 апреля, ей пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и цветов. Родные телеведущей добавили, что последние два года врачи и друзья Анастасии «совершают настоящие рукотворные чудеса».
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
«Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть всё самое лучшее случается в вашей жизни», – пожелали близкие актрисы.
Напомним, осенью 2019 года появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк серьёзная болезнь. Артистка была госпитализирована с, предположительно, опухолью мозга. Родственники актрисы подтвердили, что у неё обнаружено серьёзное заболевание, но не уточнили, какое именно.
Также близкие телеведущей добавили, что она не находилась в коме (подробнее здесь).