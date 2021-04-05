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«Это даёт огромную силу». Близкие Анастасии Заворотнюк поблагодарили всех за поддержку

05 апреля 2021 12:14
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Новости России. Семья и близкие Анастасии Заворотнюк выразили признательность всем неравнодушным людям за добрые слова в адрес актрисы. Благодарность опубликована в Instagram-аккаунте в её поддержку.  

«Это даёт огромную силу и помогает двигаться вперёд», – говорится в сообщении.  

По словам близких Заворотнюк, в день рождения артистки, 3 апреля, ей пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и цветов. Родные телеведущей добавили, что последние два года врачи и друзья Анастасии «совершают настоящие рукотворные чудеса».  

«Это даёт огромную силу». Близкие Анастасии Заворотнюк поблагодарили всех за поддержку -1

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

«Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть всё самое лучшее случается в вашей жизни», – пожелали близкие актрисы.  

Напомним, осенью 2019 года появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк серьёзная болезнь. Артистка была госпитализирована с, предположительно, опухолью мозга. Родственники актрисы подтвердили, что у неё обнаружено серьёзное заболевание, но не уточнили, какое именно.  

Также близкие телеведущей добавили, что она не находилась в коме (подробнее здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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