«Это даёт огромную силу». Близкие Анастасии Заворотнюк поблагодарили всех за поддержку

Новости России. Семья и близкие Анастасии Заворотнюк выразили признательность всем неравнодушным людям за добрые слова в адрес актрисы. Благодарность опубликована в Instagram-аккаунте в её поддержку.

«Это даёт огромную силу и помогает двигаться вперёд», – говорится в сообщении.

По словам близких Заворотнюк, в день рождения артистки, 3 апреля, ей пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и цветов. Родные телеведущей добавили, что последние два года врачи и друзья Анастасии «совершают настоящие рукотворные чудеса».