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«Если такого взять на работу, то его можно не проверять». Хорошо ли быть перфекционистом?

05 апреля 2021 09:56
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Все или ничего – звучит, как ставка в казино. Но жизнь перфекциониста ни с чем иным и не сравнишь: он либо срывает куш, либо вовсе не берется за дело. В переводе с английского слово «перфект» означает «совершенный», а переводя его на плоскость психологии, все ли так идеально? Узнаем у эксперта.

Наталья Евтихова, психолог:
Перфекционист – это тот, кто в первую очередь хочет делать все идеально. И для него идеально – это 100 % из 100, как он представляет. Если не 100, а 90, то это для них ноль, это полная неудача. Он просто упадет в полное разочарование, обесценивание, горевание и не сможет оценить 90 % своего успеха.

«Если такого взять на работу, то его можно не проверять». Хорошо ли быть перфекционистом? -1

Завышенные требования к себе, гиперсамоконтроль заставляют перфекциониста совершать бесконечные марафоны по достижению порой невыполнимых целей. Быть первым на финише – его жизненный допинг.

Наталья Евтихова:
Перфекционист – шикарный исполнитель и, конечно, если такого взять на работу, то его можно не проверять, не контролировать. Он сам себя замучает своим контролем и достижениями, и он даст прекрасный результат в работе. Плюс в том, что в семейной жизни этот человек, который будет стремиться к идеальному быту, быть идеальной мамой, женой. В этом плюс для партнера в том случае, если это не переносится на партнера, что ты тоже, дорогой, должен быть идеальным.

«Если такого взять на работу, то его можно не проверять». Хорошо ли быть перфекционистом? -4

Для них не существует полутонов. Палитра их жизни сводится к черно-белой гамме. И пока одни контрастируют в оттенках своего успеха, перфекционисты растворяются в разочаровании.

Наталья Евтихова:
Минусы – в постоянном контроле и недовольстве. С таким человеком тяжело быть, да и ему самому очень тяжело. И еще минус – напряжение. Ты не успеешь, ты не сделаешь, ты не имеешь права. Обычно такие клиенты говорят: это голос из детства. Это мама, папа или бабушка: «А чего это ты лежишь?». Нет права расслабиться ни на минуту, и, конечно, это бьет по здоровью.

«Если такого взять на работу, то его можно не проверять». Хорошо ли быть перфекционистом? -7

Именно голоса из прекрасного далека влияют на звучание нашего настоящего. Важно выбрать правильную фонотеку.

Наталья Евтихова:
Родители желают лучшего своему ребенку, желают ему быть успешным, желают ему везде победить. Но когда родитель перегибает и говорит ребенку: «Ты только должен быть лучшим» и не дает ребенку право на ошибку, то у ребенка становится такая программа: быть везде лучшим. Когда такой ребенок идет домой, у него не десятка, а девятка, он уже все понимает, что сейчас дома будет трагедия. Он лучше сам себя уже забичует, потому что мама скажет: «Ну, не дотянул, мог бы». Бабушка скажет: «Я тебя так люблю, но мне же так хочется». У него такие тяжелые чувства внутри, что закладывается: «Я могу быть любим и хорош только в одном случае, если я первый».

«Если такого взять на работу, то его можно не проверять». Хорошо ли быть перфекционистом? -10

Цените каждый свой шаг к олимпу, ведь замечать даже маленькие успехи – это уже победа над собой.

# Психология # калейдоскоп # Наталья Евтихова # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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