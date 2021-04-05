«Если такого взять на работу, то его можно не проверять». Хорошо ли быть перфекционистом?

Все или ничего – звучит, как ставка в казино. Но жизнь перфекциониста ни с чем иным и не сравнишь: он либо срывает куш, либо вовсе не берется за дело. В переводе с английского слово «перфект» означает «совершенный», а переводя его на плоскость психологии, все ли так идеально? Узнаем у эксперта. Наталья Евтихова, психолог:

Перфекционист – это тот, кто в первую очередь хочет делать все идеально. И для него идеально – это 100 % из 100, как он представляет. Если не 100, а 90, то это для них ноль, это полная неудача. Он просто упадет в полное разочарование, обесценивание, горевание и не сможет оценить 90 % своего успеха.

Завышенные требования к себе, гиперсамоконтроль заставляют перфекциониста совершать бесконечные марафоны по достижению порой невыполнимых целей. Быть первым на финише – его жизненный допинг. Наталья Евтихова:

Перфекционист – шикарный исполнитель и, конечно, если такого взять на работу, то его можно не проверять, не контролировать. Он сам себя замучает своим контролем и достижениями, и он даст прекрасный результат в работе. Плюс в том, что в семейной жизни этот человек, который будет стремиться к идеальному быту, быть идеальной мамой, женой. В этом плюс для партнера в том случае, если это не переносится на партнера, что ты тоже, дорогой, должен быть идеальным.

Для них не существует полутонов. Палитра их жизни сводится к черно-белой гамме. И пока одни контрастируют в оттенках своего успеха, перфекционисты растворяются в разочаровании. Наталья Евтихова:

Минусы – в постоянном контроле и недовольстве. С таким человеком тяжело быть, да и ему самому очень тяжело. И еще минус – напряжение. Ты не успеешь, ты не сделаешь, ты не имеешь права. Обычно такие клиенты говорят: это голос из детства. Это мама, папа или бабушка: «А чего это ты лежишь?». Нет права расслабиться ни на минуту, и, конечно, это бьет по здоровью.

Именно голоса из прекрасного далека влияют на звучание нашего настоящего. Важно выбрать правильную фонотеку. Наталья Евтихова:

Родители желают лучшего своему ребенку, желают ему быть успешным, желают ему везде победить. Но когда родитель перегибает и говорит ребенку: «Ты только должен быть лучшим» и не дает ребенку право на ошибку, то у ребенка становится такая программа: быть везде лучшим. Когда такой ребенок идет домой, у него не десятка, а девятка, он уже все понимает, что сейчас дома будет трагедия. Он лучше сам себя уже забичует, потому что мама скажет: «Ну, не дотянул, мог бы». Бабушка скажет: «Я тебя так люблю, но мне же так хочется». У него такие тяжелые чувства внутри, что закладывается: «Я могу быть любим и хорош только в одном случае, если я первый».