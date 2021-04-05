Мужчина потерял своё обручальное кольцо. Понадобились 6 лет и два переезда, чтобы найти его

После вступления в брак у мужчин появляются новые страхи. И один из них – потеря обручального кольца, ведь за такое очень сложно оправдаться перед супругой.
Как рассказал пользователь Reddit под ником Mprince25, именно это с ним и случилось шесть лет назад. Перерыв весь дом, мужчина так и не нашёл потерю. Тогда он подумал, что мог потерять кольцо во дворе дома. Mprince25 арендовал металлоискатель и прошёлся по участку, но результат был тот же – украшение не нашлось.
Мужчина решил, что больше никогда не повторит эту ошибку. Чтобы продемонстрировать свою верность супруге, Mprince25 сделал себе татуировку в виде обручального кольца. После этого семейная гармония была восстановлена.
Фото: reddit.com/user/mprince25
С тех пор прошло шесть лет. В жизни пары случилось много интересных событий, они даже успели дважды переехать. И когда воспоминания об обручальном кольце уже постепенно ушли из памяти, оно было обнаружено. Супруга мужчины нашла его в своей старой сумочке.
Дальнейшая история осталась тайной. Однако пользователи соцсети выразили надежду, что женщина хотя бы извинилась. Впрочем, другие комментаторы с юмором отнеслись к ситуации. Один из них рассказал, что как-то раз потерял ключ от блокиратора руля.
«Я позвонил в буксирную компанию. Диспетчер сразу сказал: «Он в сумочке вашей жены». Я ответил, что она посмотрела там. Диспетчер вздохнул и произнёс: «Поверьте мне. Он в сумочке вашей жены. Переверните её и вытряхните». Моя жена сделала это, и ключ был там. Прошло много лет, но я всё ещё в изумлении качаю головой», – рассказал пользователь Reddit Ziquapix.
Кстати, недавно мы писали о парне, судьба которого висела на волоске. Его обручальное кольцо упало в контейнер с мусором – подробности здесь.