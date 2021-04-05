Мужчина потерял своё обручальное кольцо. Понадобились 6 лет и два переезда, чтобы найти его

После вступления в брак у мужчин появляются новые страхи. И один из них – потеря обручального кольца, ведь за такое очень сложно оправдаться перед супругой.

Как рассказал пользователь Reddit под ником Mprince25, именно это с ним и случилось шесть лет назад. Перерыв весь дом, мужчина так и не нашёл потерю. Тогда он подумал, что мог потерять кольцо во дворе дома. Mprince25 арендовал металлоискатель и прошёлся по участку, но результат был тот же – украшение не нашлось.

Мужчина решил, что больше никогда не повторит эту ошибку. Чтобы продемонстрировать свою верность супруге, Mprince25 сделал себе татуировку в виде обручального кольца. После этого семейная гармония была восстановлена.